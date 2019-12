Comment construire l’Algérie de demain? L’enseignant universitaire, Ammar Belhimer, a plaidé pour un nouveau paradigme constitutionnel qui mènera à trois…ruptures ! « Pour éviter de refaire les erreurs d’hier, il faudra rompre avec la rente pétrolière, l’économie informelle ainsi que l’Etat de non droit », a soutenu le professeur Belhimer, hier, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 3, où il était L’invité de la rédaction. Mais peut-on vraiment rompre avec ces fléaux bien ancrés dans la société ? Ce constitutionnaliste voit la solution de la future… Constitution. Il demande à ce que ces «trois ruptures» soient inscrites en grandes lettres dans la Constitution. «Je m’explique en commençant par la rente pétrolière. Je donne l’exemple de l’Allemagne qui a inscrit des restrictions budgétaires dans sa Loi fondamentale : pas de déficit budgétaire au-delà de 3% du PIB», a-t-il soutenu. «C’est-à-dire je contrôle les dépenses de l’Etat. C’est ce qu’on appelle la règle d’or issue du traité de Maastricht», a-t-il poursuivi. «La règle d’or algérienne serait une sorte de fonds réserve tel que l’a fait la Norvège», a t-il suggéré. «Celui-ci mettra les réserves excédentaires des revenus des hydrocarbures à l’abri des prédateurs pour les sauvegarder au profit des générations futures. Il faut instaurer une solidarité intergénérationnelle grâce à cette première rupture», a-t-il expliqué. Ammar Belhimer réclame , également, l’établissement d’un seuil de dépendance des hydrocarbures que l’on ne franchira jamais ! «Le bénéfice escompté étant la réduction des dépenses administratives et bureaucratiques des crédits et de rationaliser les dépenses publiques», recommande-t-il avant de donner des exemples des plus concrets. «Je vous invite à visiter certaines wilayas du pays, vous verrez d’immenses gâchis car chaque responsable local n’a pour ambition que de dépenser», a-t-il déploré. Cela concerne la dépendance aux hydrocarbures. Qu’en est-il de l’économie informelle ? «Une telle ambition passe, à mon avis, par l’adoption définitive de la liberté de commerce et d’industrie », soutient-il. «Un nouveau régime de propriété qui réexamine les conditions d’expropriation et d’indemnisation qui semble un peu trop arbitraire. Le réexamen de l’accès aux crédits qui demeure clientéliste et discrétionnaire et cela suppose bien évidemment une justice fiscale», a-t-il assuré. Et pour l’Etat de non-droit ? «Cela implique trois axes fondamentaux. D’abord, un équilibre entre les droits et les libertés individuelles», a-t-il attesté. «Deuxième axe, la sécurité juridique ça suppose que nos lois soient accessibles, stables en mettant fin aux lois dites de l’été et à la dictature des circulaires», a-t-il poursuivi. Pour ce qui est du 3ème axe, Ammar Belhimer évoque la prévisibilité dans l’élaboration des lois. «Nos partenaires, nos investisseurs doivent savoir de quoi sera fait demain», a- t-il argué pour conclure son plaidoyer. Le docteur Belhimer a tenu à préciser que cette vision s’inspire de deux grands prix Nobel de l’économie, à savoir Edward Prescott et Finn Kydland. «Ils affirment que le but et les objectifs de la planification et de l’économie économiques sont une réponse à l’économie. Cependant, Prescott et Kydland ont estimé que les décideurs politiques, en raison de leurs relations avec le gouvernement, souffraient d’un problème de crédibilité», a-t-il rappelé. « Ils demandent donc d’inscrire dans les Constitutions des règles pour recadrer les politiques. Elles doivent être constitutionnalisées pour ne pas être modifiées par chaque majorité politique », a-t-il conclu. Voilà donc les trois ruptures de Ammar Belhimer. Vont-elles être appliquées ? Wait and see…