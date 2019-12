Poursuivant sa lutte contre le terrorisme, l’Armée nationale populaire a donné le nom du troisième terroriste abattu lors de l’opération de Damous. Selon un communiqué adressé à notre rédaction hier, le ministère de la Défense nationale a souligné qu’« à l’issue de l’expertise scientifique, il a été procédé à l’identification du troisième terroriste abattu lors de l’opération menée par des détachements de l’Armée nationale populaire, entre le 3 et le 6 novembre dans la localité de Djebel El-Riacha, commune de Damous, wilaya de Tipasa/1èreRM », la même source poursuit : « Il s’agit du terroriste Bader Radja, dit Ahmed Mekced, qui avait rallié les groupes terroristes en 2007 ». Le MDN précise à ce même propos que cette opération a permis la neutralisation de trois dangereux terroristes et la saisie d’un lot d’armement et de munitions. Deux autres avaient été identifiés plus tôt selon toujours la même source. Il s’agit en l’occurrence des dénommés Mohamed Merrouch dit Abou El-Walid et El Djilali Berkech, qui avaient rallié les groupes terroristes, respectivement, en 1991 et 1995. à noter que d’importants résultats avaient été enregistrés par l’Armée nationale populaire lors des derniers jours du mois de novembre. En effet, grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a appréhendé, le 28 du mois un individu à Bordj Bou Arréridj pour tentative de ralliement aux groupes terroristes. A priori une nouvelle recrue. C’est au niveau de la même wilaya, mais aussi à Oran que quatre éléments de soutien ont été démasqués et arrêtés, ajoute le MDN dans un communiqué similaire, sachant que deux jours avant, dans une autre opération, l’ANP avait arrêté quatre autres à Sétif, Oran et Bordj Badji Mokhtar. Dans l’une des plus importantes opérations menées au courant de ces derniers 10 jours, l’on note l’arrestation à El Oued d’un terroriste activement recherché de nationalité étrangère qui répond au nom de Abdellah Ben Laâmoudi. Cette arrestation a été possible grâce à des renseignements précis. Notant qu’un autre élément de soutien a été arrêté à Sétif suite à des informations coordonnées entre l’ANP et la sûreté de la wilaya, un autre sera arrêté plutôt à El Taref, alors qu’un individu de Relizane tentant de rejoindre les groupes terroristes activant au Sahel, a été arrêté par les services de la Gendarmerie nationale. Ces résultats renseignent, à ne pas en douter, sur la détermination de l’ANP à en finir avec les résidus de ce phénomène.