Ils étaient présentés comme la solution «miracle» pour réussir le déconfinement! Les tunnels de désinfection sont désormais décriés. En effet, après leur retrait dans plusieurs pays du monde, l'Algérie a décidé d'arrêter de recourir à ce type d'appareils, car il représenterait un danger sur la santé des citoyens. C'est le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, qui a pris cette décision radicale en demandant, notamment aux hôpitaux de les retirer.

«Il a été constaté ces derniers jours, l'utilisation de tunnels de désinfection à l'entrée de certains établissements de santé, institutions et grandes surfaces», a fait remarquer le directeur général de la santé au ministere se la santé, le docteur Djamel Fourar, dans une note adressée aux établissements hospitaliers. Celui qui est aussi porte-parole du Comité scientifique de suivi de la pandémie du coronavirus, souligne les dangers d'un tel dispositif. «Ces tunnels dont le fonctionnement est basé sur l'aspersion de produits désinfectants qui sont toxiques et extrêmement irritants pour la peau et les muqueuses et peuvent être à l'origine de bronchospasmes dus à l'inhalation et également d'effets gastro-intestinaux tels que diarrhées et vomissements», soutient-il. Le docteur Fourar insiste sur le fait que cette décision a été mûrement réfléchie. «Elle a été prise avec l'avis du Comité national de prévention et de lutte contre les infections associées aux soins», assure-t-il Le docteur Fourar soutient que même les institutions internationales préconisent de ne plus recourir à ce mode de désinfection. «En référence à la position du Centre de contrôle des ma-ladies (CDC) africain et aux recommandations de l'OMS du 15 mai 2020 portant «nettoyage et désinfection des surfaces environnementales dans le cadre de la Covid-19», le Conseil scientifique du ministère de la Santé recommande donc le retrait impératif des tunnels de désinfection en raison des risques de santé liés à l'exposition des personnes aux produits désinfectants», explique la même source. Il faut rappeler que depuis le début de la pandémie du coronavirus, on a vu apparaître beaucoup de ce genre d'appareils. Ils ont été installés un peu partout dans le pays, que ce soit de la part des autorités que des particuliers. Des associations en ont fabriqué et les ont distribués un peu partout dans le pays. De petits magasins et des supermarchés en ont acquis dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa) a même présenté des prototypes de bus dotés de tels équipements. Les spécialistes de la santé ont tiré la sonnette d'alarme pour mettre en garde contre les dangers que ces tunnels représentent sur la santé des citoyens. Des cas d'allergies ou de graves brûlures ont été enregistrés. Des problèmes respiratoires ont aussi été signalés. Les médecins mettent même en garde contre les risques de cancers, à long terme. En fait, ces tunnels sont normalement destinés à la désinfection de matériels ou de personnes exposés aux risques, mais dotées de combinaisons de protection.