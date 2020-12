Après avoir été hospitalisé en Allemagne pour y être soigné du Covid-19, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «rentera en Algérie dans les tout prochains jours», a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Un retour au pays de bon augure. En plus des dossiers politiques en suspens, à l'instar de la signature de la nouvelle Constitution, adoptée par voie référendaire le 1er novembre dernier, le président Tebboune devrait signer la loi de finances 2021. Une loi élaborée dans une conjoncture exceptionnelle marquée essentiellement par la récession économique mondiale, en sus de la crise sanitaire internationale qui frappe toutes les économies de par le monde, sans exception aucune. Une loi à même d'asseoir les fondements économiques du pays, à travers la reprise graduelle de l'activité économique afin d'atteindre un niveau permettant de rattraper les pertes enregistrées en 2020 en raison de la pandémie. Une loi tendant à atténuer les dysfonctionnements internes et externes au niveau des comptes de l'Etat et ce, à travers l'exploitation optimale des ressources financières disponibles et la poursuite par l'Etat de l'octroi des aides et subventions au profit des catégories vulnérables à faibles revenus dans le but de préserver les acquis sociaux, notamment dans les domaines de la santé et de l'enseignement, en sus de la préservation du pouvoir d'achat du citoyen. D'autant que la loi de finances 2021 tend, également, à encourager la production nationale et à promouvoir les exportations en réduisant la pression fiscale sur les entreprises privées, notamment celles impactées. De même, les dispositions de ce texte facilitent la relance des activités des entreprises et des opérateurs économiques, notamment ceux touchés par la crise sanitaire due à la pandémie, ce qui permettra de relancer l'économie et réduire la dépendance de l'économie nationale aux hydrocarbures. C'est dire l'importance de l'entrée en vigueur de la loi de finances qui n'attend que la signature du président Tebboune après son adoption par les deux chambres parlementaires. D'autant que le plan de relance de la machine économique, qui commence à tousser en ces temps de pandémie, a mis le cap sur l'impératif d'augmenter les exportations hors hydrocarbures à 5 milliards USD au moins d'ici fin 2021 contre les 2 milliards USD actuels. «À partir des deux prochaines années, la dépendance aux hydrocarbures devra être réduite d'au moins 80%», a plaidé, en août dernier, le président Tebboune dans son intervention à l'ouverture de la Conférence nationale sur le plan de relance. Le plan de relance, qui devra être mis en oeuvre conformément à un calendrier fixé par le président de la République et qui s'étend sur le très court terme (fin 2020), le court terme (fin 2021) et le moyen terme (fin 2024), devra préserver le caractère social de l'Etat de par les réformes qu'il préconise. Des réformes devant inclure des mécanismes anticipatifs efficaces et portant sur la mise en oeuvre et le parachèvement des opérations de transition nécessaire. Un plan basé également sur la substitution des produits fabriqués localement à ceux industrialisés, afin de mettre un terme à l'épuisement des réserves de change, le développement du tissu des entreprises nationales en accordant un intérêt particulier aux PME, notamment les microentreprises et les start-up ainsi que la valorisation des capacités humaines créatives et innovatrices y compris celles résidant à l'étranger. L'amélioration du climat des affaires, la réforme et la modernisation du système bancaire, pierre angulaire de la réussite de toute réforme économique, outre la modernisation de l'administration et la lutte contre la bureaucratie, sont les autres chantiers en suspens. La relance de la création des zones de libre-échange au sud du pays dans le cadre de l'accord portant création de la Zone de Libre-échange continentale africaine (Zlecaf) qui permettra d'augmenter les échanges commerciaux interafricains de 52% dès son entrée en vigueur le 1er janvier prochain, est l'autre dossier sur le bureau du chef de l'Etat. Des zones à même de promouvoir le tourisme saharien, d'en faire une source de richesse économique et créatrice de nouveaux postes d'emploi. Au même titre que la relance et le développement de l'agriculture et de l'économie du savoir afin de s'affranchir de la dépendance économique aux hydrocarbures. C'est dire tout le bien que fera le retour du président Tebboune aux affaires.