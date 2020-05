Dans un communiqué diffusé aux différents organes de presse, hier, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique fait état d'un don financier à l'Algérie dans le cadre de la lutte

contre le Covid-19. On pouvait lire dans cette correspondance, «L'ambassade des États-Unis à Alger est fière d'annoncer que le gouvernement américain apporte un appui de 2 millions de dollars pour contribuer à lutter contre le Covid-19 en Algérie». L'ambassade ne manquera pas d'expliquer que ce don est destiné à «atténuer son impact sur la société algérienne». Tout en assurant que cet appui des États-Unis à l'Algérie «atteste des liens étroits de longue date entre nos deux peuples», témoigne que «ce soutien financier sera canalisé par l'intermédiaire d'organisations travaillant en coopération avec le gouvernement algérien pour lutter contre le virus». L'ambassade croit fort qu'après des mois de lutte contre cette pandémie aussi bien aux USA qu'à l'étranger « l'Amérique reste le plus grand pays donateur à la riposte mondiale au Covid-19».

Dans ce même communiqué il est indiqué: «Depuis le début de l'épidémie du Covid-19, les États-Unis ont engagé plus de 900 millions de dollars dans le monde en aide d'urgence sanitaire, humanitaire, économique et développement». Cela dit les aides pour la lutte contre ce virus, le plus virulent depuis des siècles qui a arraché des centaines de milliers de vies dans le monde, notamment en Europe et aux USA, sont un indicateur fort sur les failles du système sanitaire adopté par les pays du monde, mais surtout occidentaux. Il s'agit d'une crise sanitaire sans précédent. Le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de Covid-19 jusqu'à lundi

18 mai 2020, rapportent plusieurs sites, est de «plus de 4 millions de cas dans le monde et plus de 300 000 décès dus au Covid-19. Le bilan baisse aux USA, mais remonte en Italie, Espagne et Royaume-Uni. La Chine a décidé de reconfiner 108 millions de personnes après une recrudescence de nouveaux cas dans la province de Jilin, et le Brésil devient le 3e pays le plus touché en termes de cas de contamination». Le Covid-19 a touché jusqu'à présent 4 805 544 cas confirmés et a fait au total 318 596 décès dans le monde. Le chiffre est appelé à être revu à la hausse en toute évidence. La fin du virus n'est donc pas pour demain et la lutte continue.