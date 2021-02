Les travaux de réfection et d’embellissement de l’école primaire du village Ighil Bougueni, dans la commune d’Aïn El Hammam, continuent grâce à la contribution des donateurs et à la solidarité des habitants du village. L’initiative émane des jeunes de cette localité qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux et le comité du village pour lancer les travaux durant tout le week-end. Un volontariat qui s’est poursuivi durant les deux premiers jours de la semaine, dimanche et hier lundi. À noter que les travaux se sont déroulés dans une ambiance festive qui caractérise ces volontariats à travers les villages de Kabylie. En fait, l’initiative des jeunes d’Ighil Bougueni n’est pas la première en son genre. D’autres initiatives ont été initiées dans d’autres villages de la wilaya de Tizi Ouzou. Depuis quelques années, cette tendance se généralise à fur et à mesure que les communes s’enfoncent dans les difficultés financières qui les empêchent de couvrir les besoins de ces établissements primaires lesquels sont à leur charge. Les citoyens, à travers les villages, prennent le relais pour permettre aux enfants de suivre une scolarité primaire normale et sans grandes difficultés. À Tarihant, village situé dans la commune de Boudjima, les jeunes du village se sont mobilisés durant plusieurs semaines pour effectuer des travaux de restauration de l’école primaire du village. Après la fin des travaux, d’autres jeunes artistes se sont portés volontaires pour assurer des travaux d’embellissement. En l’espace de quelques jours, l’école a pris les allures d’une véritable ruche dans tout son éclat. Cela a permis aux enfants de rejoindre les classes dans la bonne humeur, malgré la difficulté des mesures sanitaires induites par la pandémie de la Covid-19. Un autre exemple de cette tendance vient de la région d’Ouacifs, daïra située à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Les parents d’élèves du CEM Saïd Bessad, ainsi que les représentants des comités de village, situés dans la commune d’Aït Boumehdi, se sont retrouvés, vendredi, au niveau du centre culturel municipal pour faire appel à une contribution financière. Le président de l’APC qui n’a pas caché sa satisfaction affirmait que la quête avait pour objectif l’acquisition de 306 casiers individuels pour les collégiens.