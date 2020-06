La pandémie du Covid 19 n'a pas eu que des effets négatifs dans les villages de Kabylie. Après plusieurs mois de confinement, beaucoup de localités sortent avec un nouveau look encore plus beau. Entre les moments consacrés aux actions de solidarité, les jeunes trouvent toujours un temps pour les travaux d'embellissement. Des volontariats sont organisés à travers les villages pour améliorer le cadre de vie. Des travaux qui consistent en revêtement en ciment des ruelles, des cadrages en pierre taillée et des décorations de fontaines. La liste des améliorations est longue. Seule une virée dans ces villages peut renseigner sur ce travail fantastique fait par les villageois. Ainsi, à Aït Khelfoun, les habitants de cette bourgade située dans la commune d'Ath Mahmoud continuent les travaux d'embellissement et de décoration lancés depuis le début de la pandémie. Avec les moyens financiers des villageois et les volontaires très nombreux, les décorations réinventent le village comme il était dans les siècles passés. Du côté de Maâtkas, ce sont les habitants du village Tarkoubt, Sid Ali Moussa, qui continuent l'opération de bétonnage des ruelles du village dans une grande ambiance. De ce côté, les travaux sont accompagnés d'une grande joie et une ambiance festive qui dure encore. De leur côté, les habitants du village Tarihant, dans la commune de Boudjima, ont organisé un grand volontariat pour le bétonnage des différentes ruelles du village. En l'espace d'un week-end, les ruelles et les places du village ont changé de look grâce à la volonté des jeunes. Même ambiance et même volonté du côté du village Ath Méziane, à Betrouna, où des travaux de réalisation d'un espace de détente pour les villageois et surtout pour les enfants viennent d'être lancés. Les travaux et les moyens financiers sont à la charge des villageois. Du côté du littoral ce sont les jeunes du village Oumaden dans la commune d'Azzeffoun qui ont organisé un grand volontariat de nettoyage et de désherbage des ruelles et des chemins longeant la localité.

En fait, ce qui est admirable dans cet élan c'est la propagation de cette volonté jusqu'au centre urbain et les chefs-lieux jadis propriété des communes. Les travaux cette fois-ci sont pris en charge par les habitants eux-mêmes. C'est ainsi que les habitants de la cité 20 Logements, Tabouda-Centre à Illoula Oumalou, ont, dans un élan d'entraide, pris la louable initiative d'organiser un volontariat pour deux journées dans l'objectif de changer un peu l'environnement de leur cité et ses alentours. Tous les déchets et autres détritus ont été ramassés dans une belle ambiance.

Ainsi donc, il s'avère évident que les villages de Kabylie ont pu et su transformer cette crise de coronavirus en une occasion de solidarité, mais aussi de réinventer les volontariats. Tous les villages sortent plus beaux du confinement. C'est aussi une victoire de l'environnement qui en sortira plus propre et plus sain.