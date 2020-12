Bonne nouvelle pour les Algériens encore bloqués à l'étranger. Les vols de rapatriement reprendront à partir de dimanche prochain. En effet, la compagnie aérienne Air Algérie a annoncé la reprise des vols spéciaux à partir du 6 du mois en cours. C'est une véritable délivrance pour des centaines de citoyens qui n'ont pas pu regagner le pays depuis le mois de mars dernier, date de la fermeture des frontières. Néanmoins, ils ne seront pas les seuls à pouvoir rentrer en Algérie. Les hautes autorités du pays ont décidé d'autoriser les personnes ayant des «urgences» à monter à bord. «Il s'agit des voyageurs souhaitant regagner le pays pour des raisons exceptionnelles d'urgences notamment d'ordre sanitaire, humanitaire où en cas de force majeure à caractère professionnel où économique», souligne la compagnie nationale dans un communiqué. Elle ne précise, toutefois, pas quelles sont les personnes éligibles à ces «cas d'urgence».

Les citoyens installés à l'étranger ayant perdu un proche pourront-ils embarquer? Qui est concerné? Le ministère des Affaires étrangères devrait répondre à cette interrogation dans les prochains jours en publiant la liste des catégories qui pourront bénéficier de cette autorisation spéciale d'entrer dans le territoire national. Pour le moment, une certitude et une inconnue. La certitude est le fait que seul «les citoyens recensés au niveau des représentations algériennes à l'étranger et les personnes ayant soumis un dossier auprès du comité sectoriel ad -hoc», peuvent y prétendre. L'inconnue est la liste des pays concernés par ces dessertes. Air Algérie n'a donné aucun détail sur les destinations prévues.

La compagnie aérienne nationale porte, toutefois, à la connaissance des voyageurs concernés qu'un programme précis «sera annoncé ultérieurement» afin de se rapprocher de ses agences commerciales pour l'achat des billets.

En attendant, ceux qui voudront revenir «au bled» devront repérer les laboratoires qui proposent les tests PCR. Ils sont désormais obligatoires pour pouvoir embarquer! «Invités au respect impératif des gestes barrières en vigueur en matière de prévention du coronavirus, les concernés devront se munir des résultats du test PCR rendus au plus tard 72 heures avant la date du départ», assure la même source. Une condition sine qua non afin d'éviter que cette reprise des vols aériens ne se transforme en catastrophe sanitaire. Cela devrait aussi permettre aux personnes concernées d'éviter l'isolement de 14 jours à leur arrivée sur le territoire national. C'est donc une reprise en «douceur» du trafic aérien national, après l'annonce, du retour le même jour des vols internes. Au bord de la faillite, Air Algérie pourra enfin... respirer!