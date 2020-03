Dans une déclaration, hier, à la radio locale «Dahra», le wali de Mostaganem, Abdessamie Saïdoun, a présenté des excuses aux citoyens. «Mon intention n’était pas de porter atteinte à la dignité du fonctionnaire ou de la dame. Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai toujours respecté mes collaborateurs et les citoyens», a-t-il dit avant de présenter officiellement ses excuses. Ce dernier, faut-il le rappeler, avait eu une attitude jugée «méprisante» envers deux citoyens venus lui adresser leurs doléances. Ce qui a soulevé un tollé sur la Toile, le week-end dernier. De nombreux internautes avaient alors interpellé le ministre de l’Intérieur et les hautes autorités afin de démettre de ses fonctions le haut fonctionnaire en question. La réaction du ministre de l’Intérieur ne s’est pas fait attendre. Le département de Beldjoud a annoncé, dans un communiqué, que le wali a été rappelé à l’ordre par le ministre de tutelle sur la nécessité de respecter les citoyens et d’écouter leurs doléances, dans le respect mutuel. «Le ministre de l’Intérieur souligne son refus et sa désapprobation totale de toute attitude susceptible d’attenter à la dignité du citoyen émanant des agents de l’État qui sont commis pour être à son service et à veiller sur ses affaires, et cela conformément au programme du président de la République, monsieur Abdelmadjid Tebboune», précise le communiqué. De même, le président de la République n’a pas manqué, lors du dernier Conseil des ministres, d’ordonner aux walis d’être toujours à l’écoute des préoccupations des citoyens et les prendre en charge dans les plus brefs délais.