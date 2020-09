Au cours de sa tournée dans les wilayas de l'extrême Est du pays, le ministre de l'Energie a dévoilé les segments de la stratégie énergétique. Le ministre de l'Energie a affirmé que le raccordement des zones d'ombre et agricoles au gaz et à l'électricité, «figure parmi les priorités des priorités du programme du président et du gouvernement». Lors de l'inspection du projet de réalisation d'un transformateur 30-60 kilovolts, dans la commune de Besbès, wilaya d'El Tarf, Abdelmadjid Attar a précisé qu'entre 8000 et 12000 zones d'ombre recensées, à ce jour, à travers le pays, nécessitent un raccordement aux réseaux de gaz et d'électricité. Dans ce sens, il a ajouté que les opérations de recensement de ces régions ont été menées en coordination avec les walis et les collectivités locales qui ont élaboré un programme de prise en charge, «accordant la priorité aux zones éparses. Celles-ci affichent un taux de couverture en gaz, à l'échelle nationale, de l'ordre de 62%, le ministre a également fait savoir que près de

35%, soit 9000 zones recensées seront raccordées au réseau de gaz naturel, avant la fin de l'année en cours, assurant, dans ce sillage, que «l'ensemble du programme de raccordement au gaz sera achevé d'ici la fin 2021». Dans la wilaya d'El Tarf, le ministre de l'Energie a présidé la cérémonie de raccordement au réseau de gaz naturel de près de 387 foyers dans la commune de Besbès (200 à la cité Sidi Djemil et 187 autres à la cité Nedjoua Bekhouche). En outre, le ministre a dévoilé la deuxième priorité du programme du gouvernement. Selon Attar, le raccordement des zones agricoles et des ateliers artisanaux aux réseaux de gaz et d'électricité, et ce eu égard à l'importance de ces activités dans la relance de la croissance économique.

La petite industrie, de l'électricité

Il a rappelé à ce sujet que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné de faire bénéficier les agriculteurs et les producteurs versés dans l'industrie artisanale et dans la petite industrie, de l'électricité et du gaz, même si ces derniers ne se sont pas encore acquittés des 50% des frais de raccordement. Par ailleurs, le commis de l'Etat a indiqué, depuis la wilaya de Annaba, où il s'est rendu vendredi dernier, que la priorité est d'orienter la consommation d'énergie, notamment de l'électricité et du gaz naturel, vers les secteurs générateurs de richesse et d'emplois. Au cours de sa visite à Annaba, Abdelmadjid Attar a inspecté le site réservé à la réalisation d'un transformateur 60-30 KV au pôle urbain Kalitoussa (commune de Berrahal). Il a souligné que «la nouvelle stratégie du secteur de l'énergie, prévue dans le programme du président de la République, tentera d'orienter, à court terme, la consommation d'énergie, particulièrement l'électricité et le gaz naturel, vers les domaines générateurs de richesse et d'emplois, tels l'agriculture et l'industrie», expliquant que «70% de l'énergie est utilisée dans les foyers. Une capacité qui ne sera pas réduite, mais sera orientée, notamment vers les axes économiques susceptibles de créer de l'emploi». Le ministre de l'Energie a, au cours de ses différentes interventions, insisté sur le renforcement de l'amélioration de la qualité de ces énergies, à travers les projets relevant de son secteur, tel le transformateur cité ci- dessus. Un équipement devant permettre l'amélioration de l'alimentation en électricité des localités d'El Kalitoussa et Berrahal. Notons que le taux de couverture de la wilaya de Annaba en électricité et en gaz est de l'ordre de 98,99%. Le taux de pénétration du gaz, quant à lui, est à hauteur de 84,57%. En dépit des taux considérables, il n'en demeure pas moins, toutefois que ces deux énergies, à savoir l'électricité et le gaz, plusieurs localités de la wilaya d'Annaba en sont privées.

Pas de développement sans énergie

Idem pour certains nouveaux pôles urbains, tel le cas d'El Kalitoussa, dont, outre le défaut d'éclairage public, les coupures d'électricité, sont encore un désagrément récurrent. Pour atténuer un tant soit peu les déboires induits par cette situation, un programme d'urgence a été adopté, au cours de la période 2013-2020. Il s'agit de 400 nouveaux postes électriques MT/BT, réalisés dans le cadre de l'amélioration de la qualité de service.

Pour une enveloppe de 14806664814 DA, les neuf opérations réalisées à 100%, ont permis le raccordement de 1568 foyers. Pour le gaz naturel, 35 opérations ont été retenues, pour un montant de 299773 DA, réalisées également à 100%, au profit de 4998 foyers. Notons que le poste d'El Kalitoussa, dont le coût est de 603 MDA entrera en service en juin 2021. Le ministre de l'Energie Abdelmadjid Attar, a rappelé l'importance de l'énergie dans le développement social et économique, entre autres; «il n'y a pas de développement sans énergie», a-t-il dit. Pour le commis de l'Etat, améliorer la qualité du service et de vie pour le citoyen et pour l'économie nationale passe par le savoir, l'usage et l'augmentation de la production de l'énergie. Abdelmadjid Attar a souligné qu'il n' y aura pas d'augmentation du prix du gaz et de l'électricité «du moins à court et moyen terme», dira t-il. Par ailleurs, le responsable du département de l'énergie a fait état de 142 milliards de DA de créances détenues par la Sonelgaz. Avant de se rendre à la wilaya de Skikda, le ministre de l'Energie a achevé sa visite, après avoir mis en service le raccordement au réseau de gaz naturel de 301 logements ruraux de la localité d'El Kalitoussa. La visite du ministre à la wilaya de Skikda, a été ponctuée par un exposé sur le secteur de l'énergie et les activités pétrochimiques. Dans cette wilaya, le ministre de l'Energie a réitéré l'intérêt que porte l'Etat, le président de la République et par conséquent son département, aux zones enclavées. «La nouvelle priorité pour le secteur de l'énergie est l'approvisionnement des habitants des zones d'ombre en cette énergie vitale». Au cours de sa visite à Skikda, le ministre de l'Energie a salué les efforts déployés pour assurer l'approvisionnement en énergie électrique et gazière pendant la pandémie de coronavirus rappelant que «le pays n'a pas connu de pénurie dans la production énergétique au cours de cette période difficile et ceci reflète les efforts considérables fournis dans ce secteur. Tout en rappelant qu'il n'y aura pas de hausse de prix de l'énergie pour les ménages, Attar a expliqué que «la hausse des prix concernera certains secteurs, tels que ceux à usage industriel et les grands secteurs du tourisme et d'autres». Au cours de sa visite, le ministre de l'Energie a procédé à l'inauguration d'un transformateur d'une capacité de 10/60 kv à la cité Aissa Boulkarma, au chef-lieu, ainsi que la station-service de l'autoroute Est-Ouest dans la commune d'Ain Cherchar. Un équipement devant améliorer l'alimentation en énergie.

«L'énergie sera distribuée prioritairement aux zones d'ombre, qui souffrent âprement d'un manque flagrant de commodités nécessaires à une vie décente.»