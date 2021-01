En raison d'une maîtrise avérée de la gestion de la crise sanitaire et devant la stabilisation du nombre de cas de contamination, des mesures d'allégement des conditions de confinement partiel ont été décidées. Dans ce sens, il s'agit de la sortie de la zone de confinement de 29 wilayas, et ce à partir d'aujourd'hui. Un déconfinement progressif, qui, non seulement obéit à la situation sanitaire propre à chaque wilaya, mais marque le début d'un retour à la normale, synonyme de fin d'un long calvaire pour les citoyens et les ménages à revenus moyens. D'autre part, il s'agit du début de la relance de l'activité économique et commerciale, qui viendra stopper l'hémorragie qui mine tous les secteurs d'activité. Un renouement avec la vie commerciale qui s'articule avec la prudence et la maîtrise, en vue de préparer les vraies bases qui serviront à accueillir les réformes programmées. C'est toute l'importance du processus de relance économique qui réside, à travers cette décision, laquelle s'inscrit en droite ligne des instructions et des orientations du président de la République en matière de recommandations pour l'année 2021, la plus importante étant de relever les défis de l'heure et renverser la tendance négative affectée aux résultats de l'année 2020, et permettre la concrétisation d'un renouveau économique, à travers les décisions qui s'imposent. C'est dans cette optique que la levée des mesures de confinement dans les wilayas qui présentent un bilan sanitaire positif, traduit l'aspect d'urgence que confère l'Etat à réamorcer la vie économique et sociale. Autrement dit, il s'agit en réalité, d'instaurer un équilibre entre la lutte conte la pandémie et la concrétisation des réformes politiques, économiques et sociales.

Dans ce sens et dans le détail, le communiqué des services du Premier ministère, précise que «la mesure de confinement partiel à domicile sera réaménagée et prorogée, pendant une durée de 15 jours, comme suit: la mesure de confinement partiel à domicile de 20 heures jusqu'au lendemain à 5 heures du matin, est applicable dans les 19 wilayas suivantes: Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbès, Constantine, Mostaganem, M'sila, Oran, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Aïn Témouchent et Relizane». Cette mesure s'accompagne de la prorogation de l'ensemble des mesures qui ont été mises en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie, relatives à l'activité économique, les espaces de détente et de sport et les regroupement de personnes, avec le maintien des mêmes sanctions mises en place pour les contrevenants, tandis que cette meure de confinement est levée pour les 29 wilayas suivantes: Adrar, Chlef, Laghouat, Béjaïa, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamanrasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipasa, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaïa.

Par ailleurs, le communiqué fait état de « la prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements, tels que les regroupements au niveau des cimetières. Les walis veilleront au respect de cette interdiction et à l'application des sanctions réglementaires à l'encontre des contrevenants ainsi que les propriétaires des lieux accueillant ces regroupements».Cependant, ils auront toute latitude, selon la même source, à adapter les mesures de confinement à la situation sanitaire de leurs wilayas et de prendre les décisions qui s'imposent.