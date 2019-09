C’est aujourd’hui, que s’ouvrira au tribunal militaire de Blida le procès de Saïd Bouteflika, frère et conseiller du président déchu, le général Toufik, ancien patron du DRS, le général Bachir Tartag, ex-coordinateur des services secrets, Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs pour «complot dans le but de porter atteinte au commandant d’une compagnie militaire» puni par l’article 284 du Code de justice militaire de 5 à 10 ans de réclusion criminelle et «complot pour changer le régime puni par l’article 77 du Code pénal à la peine capitale». Ce procès est immanquablement l’un des plus «lourds» de l’Algérie indépendante. Il précède celui des deux Premiers ministres, que les Algériens attendent avec beaucoup d’intérêt. Ces deux procès inédits dans les annales de la justice civile et militaire, entreront à n’en pas douter dans l’Histoire du pays. Pour ce qui concerne l’affaire qui occupe présentement l’opinion nationale, l’on apprend de bonnes sources qu’il n’y aura pas de retransmission télévisée, comme il a été «suggéré». Il n’est même pas question de permettre à la presse nationale d’assister aux débats. Eu égard à la sensibilité de l’affaire, le huis clos est de rigueur, affirment nos sources. Cela étant, il y a lieu de relever que les faits qui ont conduit à l’incarcération des personnages qui étaient aussi influents et puissants sur la scène politique, remontent a la fin du mois d’avril dernier. En cette même période, on se souvient du discours du chef d’état-major de l’ANP, où les Algériens apprennent l’existence d’un complot visant à porter atteinte à l’institution militaire. «Des parties malintentionnées s’affairent à préparer un plan visant à porter atteinte à la crédibilité de l’ANP et à contourner les revendications légitimes du peuple, en vue de mener une campagne médiatique virulente à travers les médias et sur les réseaux sociaux contre l’ANP et faire accroire à l’opinion publique que le peuple algérien rejette l’application de l’article 102 de la Constitution», avait affirmé Ahmed Gaïd Salah. Une première en Algérie. Le cœur de l’intrigue n’étant autre que les fameuses rencontres secrètes réunissant Saïd Bouteflika, Tartag et Toufik, autour de ce qui s’est révélé être par la suite, l’architecture du complot, les jours qui ont suivi n’ont fait que confirmer la gravité des événements et de la situation. L’ancien président Liamine Zeroual assurera le fait d’avoir été contacté par l’ex-patron du Renseignement, Mohamed Mediène, un texte rendu public, qui lui a demandé de présider une instance de transition. L’ex-président affirme dans un communiqué rendu public, avoir refusé cette proposition. Dans cette tournure inédite des choses, qui enlève tout espoir aux mis en cause, d’éviter une comparution devant la justice militaire et l’indignation du peuple, le sort des architectes de la déchéance programmée du pays, se profilait en douceur, mais néanmoins sans grand mystère. Il faut dire que le suspense qui a suivi la dénonciation et sa confirmation, sur l’éventuelle arrestation, de Toufik, Tartag et Saïd Bouteflika a donné le vertige aux médias et à la presse qui n’a pu valider l’information, qui avait déjà fait le tour des rédactions et des studios. D’autant plus que les avertissements incessants du chef d’état-major de l’ANP, depuis la date de son discours du 16 avril, étaient on ne peut plus clairs, et s’adressant sans ambiguïté, aux membres de ce qui est devenu, par la suite, plus connu sous le sinistre nom de la «Îssaba». Sans tarder, l’arrestation des trois grosses tètes de la conspiration, est venue comme une délivrance, mettre fin à tous les doutes. Les images crèvent les écrans des télévisions le 5 mai dernier, montrant Saïd Bouteflika, Tartag, et Toufik, monter les marches du tribunal militaire de Blida, ils sont effectivement interpellés et mis sous mandat de dépôt.