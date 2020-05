Lorsque deux présidents de la République d'un même pays conservent des relations fraternelles, c'est un signe que le pays va bien au plan de la passation générationnelle. Les Algériens qui portent une attention particulière à l'institution présidentielle sauront sans doute apprécier le coup de téléphone reçu, hier, par le président Tebboune. Au bout du fil, ce n'était autre que son prédécesseur, Liamine Zeroual qui coule une retraite sereine à Batna où il réside depuis son départ du palais d'El Mouradia.

Cette communication téléphonique que les services de la Présidence ont rendu publique, a donc bien plus qu'une simple signification personnelle. Dans le communiqué évoquant l'entretien entre les deux présidents, on apprendra que «l'ancien président de la République, M. Liamine Zéroual () a présenté ses voeux à l'occasion de l'Aïd el Fitr», au chef de l'Etat en exercice. Un geste que les Algériens voudraient certainement voir plus souvent. L'ancien président a profité de cette occasion pour saluer «les efforts consentis par l'Etat pour faire face à la propagation de la pandémie de

Covid-19, notamment les aides accordées aux catégories vulnérables et aux faibles revenus», a indiqué Liamine Zeroual cité dans le communiqué de la présidence de la République. Celui qui a pris les rênes du pays dans d'horribles circonstances sécuritaires, connaît assez bien l'adversité d'une crise et sait parfaitement l'effort à consentir dans un pays aussi vaste que l'Algérie. Cette communication, aussi symbolique soit-elle, s'est poursuivie, à bien lire le communiqué de la Présidence, par une promesse faite par l'aîné «au président de la République de lui rendre visite quand les circonstances le lui permettront». C'est là également un autre geste que l'opinion nationale saura retenir comme un autre signe de pérennité de la République.

La même source note que «pour sa part, M. Tebboune a présenté ses remerciements à son frère, Liamine Zéroual pour son appel, lui souhaitant ainsi qu'à sa famille ses meilleurs voeux pour l'Aïd». Un échange de voeux qui pourrait passer pour anodin, sauf que c'est bien l'acte qui prouve qu'il existe bel et bien là, en Algérie, une vie après la Présidence. C'est certainement un message de Zeroual que tous les politiques doivent méditer. Le président de la République en exercice lui a réaffirmé, pour ce qui le concerne, «tout son respect et sa considération, en lui exprimant les sentiments d'amitié et de fraternité qui les lient depuis longtemps», conclut le communiqué. A méditer donc.