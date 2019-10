La ville de Béjaïa a été rythmée tout au long de ce week-end par plusieurs manifestations. Encore une fois, la mobilisation était au rendez-vous, pour décrier le système, à travers la mobilisation de nombreux citoyens en ce 35ème rendez-vous hebdomadaire. Les robes noires ont ouvert le bal jeudi à 10 heures, dans une énième manifestation marquant le soutien de cette corporation au Hirak. Du tribunal de Béjaïa au siège de la wilaya, puis au point de départ les avocats du barreau de Béjaïa se sont montrés solidaires au mouvement, en reprenant les slogans habituels, exigeant le départ du reste des symboles du système, le rejet de l’élection présidentielle et une pensée particulière aux détenus d’opinion, qui croupissent dans les prisons. Dans la soirée de la même journée, des centaines de personnes, jeunes et moins jeunes, entre amis ou en famille, sont sortis dans la rue, en réponse à l’appel lancé sur les réseaux sociaux pour une opération «Degg El mehraz», en soutien aux détenus politiques. A Béjaïa cette opération a été suivie. Les habitants de la ville ont sorti soir leurs mortiers pilons à l’heure indiquée, de 20 h 00 à 20 h 30 pour faire résonner le bruit, en signe de soutien aux détenus et exprimer une adhésion sans faille à la révolution. Des youyous et des klaxons de véhicules ont accompagné ce mouvement. Hier encore, des habitants des quatre coins de la wilaya de Béjaïa ont réinvesti la rue dans une marche pacifique et colorée pour exiger un état civil, tout comme le changement radical du système de gouvernance dans la pays. «Un changement qui ne saurait être sans la libération de la justice et, par ricochet celui de tous les détenus d’opinion et politiques, le rejet de l’élection, l’ouverture du champ politique et médiatique», insistent les manifestants. Bejaïa aura bien marqué la 35ème marche, avec détermination et mobilisation, pour en finir avec un système qui, disent les manifestants, a ruiné le pays et privé des millions de citoyens d’une vie meilleure et d’un partage équitable des richesses du pays, jusque-là bradées par une mafia sans foi ni loi.