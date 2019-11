La mobilisation est toujours de mise au sein de la communauté universitaire de Béjaïa. Le constat a été fait hier à la faveur de la 37e manifestation qui a été conséquente avec l’apport de la société civile et certains travailleurs des administrations, qui ont observé une grève pour rejoindre la marche en soutien au Mouvement populaire. Du campus de Targa Ouzemmour au siège du tribunal de Béjaïa en passant par la wilaya et la place de la Liberté Saïd-Mekbel, la procession des étudiants, des enseignants et des travailleurs de l’université s’est ébranlée aux environs de 11h à partir du lieu habituel, pour être rejointe par les travailleurs d’autres secteurs ainsi que par des militants de la société civile, à partir de l’esplanade de la Maison de la culture de Béjaïa. C’est à partir de là que la procession a véritablement grossi pour se poursuivre vers la place Saïd-Mekbel qui, la veille, avait abrité aussi un autre rassemblement nocturne en soutien aux détenus d’opinion.

Tous étaient là pour réaffirmer leur détermination à faire partir le système et tous ceux qui le symbolisent. La levée des pressions judiciaires, la libération des détenus d’opinion et du champ médiatique, l’annulation de la loi sur les hydrocarbures et enfin le rejet de la présidentielle prévue le 12 décembre prochain.

«Notre combat pacifique ne s’arrêtera que lorsque les revendications du peuple seront satisfaites», affirment unanimement les étudiants interrogés hier en marge de cette manifestation.

Des manifestants qui se sont particulièrement élevés contre la loi sur les hydrocarbures, relevant au passage les dangers de l’exploitation du gaz de schiste et interdite ailleurs.

Une transition démocratique dirigée par de nouvelles personnalités crédibles est l’option défendue par les membres de la communauté universitaire présents à la marche pour résoudre la crise qui

perdure depuis bientôt 9 mois et parvenir à instaurer une IIe République démocratique et sociale, tel qu’énoncée dans l’appel du 1er Novembre 1954.

à noter que les travailleurs de l’Opgi, de la Sonelgaz et de la wilaya de Béjaïa ont débrayé pour prendre part à la marche, en soutien au Mouvement national pour le changement né le 22 février.