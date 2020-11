Les relations entre l'Algérie et le Portugal ont toujours évolué de manière sereine. Aussi, la visite, hier, du ministre portugais des Affaires étrangères Augusto Santos Silva, n'avait pas pour objectif de régler un quelconque différend politique ou contentieux commercial pendant entre les deux pays. On est tenté de dire qu'elle revêt plutôt un caractère stratégique pour les deux pays sachant que le Portugal prendra la présidence de l'Union européenne (UE) entre janvier et juin 2021. Le sujet a d'ailleurs été largement évoqué par le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum avec son homologue portugais. Force militaire incontrôlable sur la rive sud de la Méditerranée, premier fournisseur d'énergie au Portugal, qui couvre environ 40% de besoins de ce pays en énergie, l'Algérie est un pays sur lequel veut s'appuyer Lisbonne durant sa présidence de l'UE. Avoir l'appui d'Alger, c'est en quelque sorte s'offrir un accès vers l'Afrique, la Méditerranée, la politique de voisinage avec le Sud, les questions de coopération sur l'énergie. Sans compter que durant sa présidence de l'UE, le Portugal aura à affronter l'épineux dossier de l'immigration, ainsi que les questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme. «Nous avons échangé des points de vue avec le MAE algérien sur la situation sécuritaire au Sahel et la façon dont le Portugal et l'Algérie contribuent à la stabilité de cette région clé pour l'Afrique et l'UE», a déclaré Santos Silva qui a indiqué avoir abordé également les questions relatives à la situation dans le Nord de l'Afrique, spécifiquement en Libye, «qui est, a-t-il dit, un souci majeur pour l'Algérie et le Portugal, et aussi pour l'Europe», soulignant la nécessité, en ce qui concerne la politique de voisinage européenne, d'aller vers «un véritable partenariat entre les deux rives de la Méditerranée». De son côté, M. Boukadoum a indiqué que le Portugal et l'Algérie sont liés par des relations, ayant un «cachet particulier», basées sur la confiance, la coopération et la solidarité. «L'Algérie est considérée comme le plus important fournisseur d'énergie au Portugal, qui couvre environ 40% des besoins de ce pays en énergie», a-t-il relevé, ajoutant que les échanges commerciaux entre les deux pays «peuvent atteindre cette année le 1 milliard de dollars en faveur de l'Algérie».Le chef de la diplomatie algérienne a indiqué, en outre, que la rencontre a porté également sur les relations régionales et internationales, notamment les questions d'émigration clandestine ainsi que les situations au Sahara occidental, en Libye, au Mali et dans le Sahel. Les relations algéro-portugaises sont excellentes et très denses que ce soit du point de vue politique, diplomatique ou économique», a affirmé M. Santos Silva à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec son homologue Sabri Boukadoum. S'agissant des relations économiques, il a révélé la présence, actuellement en Algérie, de 80 entreprises portugaises qui investissent en créant de la richesse et de l'emploi.