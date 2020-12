L'Expression: Quelle lecture faites-vous des annonces survenues lors du dernier discours du président de la République?

Rachid Lerari: l'apparition du président de la République et son retour au-devant de la scène constitue, à mon avis, une réponse claire qui est tombée à point nommé pour stopper les attaques et les agressions notamment de l'étranger, où des voix se sont élevées pour exploiter la situation de la maladie du président pour tenter de semer le doute et la division. Par ailleurs, son retour à ce moment précis, a contribué à redonner espoir au peuple algérien, qui a vu le président, malgré sa maladie, déterminé à poursuivre la concrétisation de sa feuille de route, en se montrant devant les Algériens, au courant du moindre détail de l'actualité politique, économique et sociale.

En ce qui concerne l'annonce de l'organisation des élections législatives, il faut retenir que le président a effectivement donné des instructions à la Présidence pour suivre le travail de la commission chargée d'encadrer le projet de révision de la loi organique électorale. C'est ce qui démontre que le président a effectivement repris ses activités et poursuit la concrétisation du processus constitutionnel, en harmonie avec les promesses et les engagements qu'il a pris devant le peuple

Comment voyez-vous la chronologie des opérations à suivre?

On suppose que dès son retour, et après la promulgation de la nouvelle Constitution qui sera scellée par sa publication au Journal officiel, du fait qu'aucune date limite est imposée pour la publication de ses amendements. À ce moment-là, le président prendra connaissance des résultats des travaux de ladite commission et du texte final, puisqu' on sait que ce dernier est fin prêt et n'attend que l'approbation du président, pour procéder à l'organisation des élections.

Comment voyez-vous le déroulement de ce rendez-vous électoral, allons-nous vers la dissolution du Parlement?

Il y a deux cas de figure à prévoir dans cette situation. Le président a d'une part, la latitude de convoquer le corps électoral pour des élections législatives anticipées, en maintenant l'activité du Parlement actuel jusqu'à l'élection du nouveau.

D'autre part, il peut opter pour des élections législatives normales, où l'assemblée sera dissoute et remplacée par une nouvelle. Pour nous, il est plus judicieux de pencher pour la première option, du fait que le résultat est le même. Il est plus prudent de maintenir cette instance, pour éviter de laisser un vide dans une conjoncture aussi complexe où tout peut arriver. Dans ce cas le texte de l'amendement électoral sera déposé au niveau de l'APN qui, je pense n'aura rien à modifier.



Pensez-vous qu'il y aura assez de temps pour effectuer des consultations autour de cet amendement, avant les élections?

Les consultations sont importantes et nécessaires, avec les auteurs de la scène politique, essentiellement les formations politiques auxquelles peuvent s'ajouter la contribution d'experts. Il faut une large consultation qui s'articulera autour du travail présenté par la commission, et ce dans des délais précis, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Ce qui permettra d'une part de se diriger vers un consensus indispensable, dans la mesure où ce texte est d'une grande importance et constitue la base juridique pour la gestion de l'opération électorale. D'autre part, les consultations relanceront l'activité politique et donneront un nouveau rythme en adéquation avec la réalité du terrain. Cependant nous espérons voir changer quelques paramètres du déroulement de l'opération de suffrage, pour donner plus de crédibilité et de transparence.

Quels sont ces changements?

Je parle essentiellement du système de vote à travers les listes électorales, qui doit changer dans le sens où on peut maintenir ce système, en donnant plus de liberté à l'électeur pour l'attribution des positions des candidats dans cette liste. Autrement dit, les têtes de listes, les seconds et les autres seront désormais du ressort de l'électeur, même si cela doit nécessiter plus de temps pour le dépouillage. C'est de cette façon qu'on pourra éradiquer l'utilisation de l'argent sale dans la pratique de la politique et mettre fin aux malversations et au système de la «chkara», où les voix pouvaient se monnayer au plus offrant. Par ailleurs, l'autre changement serait de réduire les sphères électorales, et ne pas limiter son champ d'action à celui de la wilaya. Il est possible de porter cette opération au niveau de la sphère administrative. Car, plus on réduit ce champ, plus le choix de l'électeur sera objectif et précis. enfin il y a nécessité de se pencher sur la campagne électorale, notamment en matière de financement, du fait qu'au demeurant cette dernière ne renferme pas les mêmes chances pour tous, dans la mesure où les jeunes compétences qui n'ont pas d'assises financières fortes, ne peuvent mener leurs campagnes. Ce sont des points qui, justement, devraient faire l'objet de consultations, en vue de conférer plus de crédibilité et renouer avec un processus électoral sain, car l'ultime objet est d'arriver à une loi électorale consensuelle.