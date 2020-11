Le principe du référendum de dimanche dernier sur le projet d'amendement de la Constitution, était la construction de la nouvelle Algérie. Une unanimité unissant les citoyens à Annaba, qui, au bout d'une journée de vote, ont participé à hauteur de 26,73%. Un taux très appréciable comparativement à d'autres wilayas. Si dans quelques communes de la wilaya d'Annaba, la tendance était comme à chaque fois à la grasse matinée, l'après- midi, elle, était à l'accomplissement du devoir électoral. Dès 13 heures, les votants ont commencé à se rendre aux bureaux de vote. À Aïn El Berda, le taux de participation était de 12% à 13 heures et à 22% à 17 heures tandis qu'à Chorfa, le taux était de 13% à 13 heures pour grimper à 26% à 17 heures. Dans la commune d'El-Eulma, le taux de participation était de 11% à 13 heures et 23% à 17 heures. Le chef-lieu de la commune d'Annaba, a, quant à lui, enregistré 5,01% de taux de participation à 11 heures, avant de grimper à 12,45% à 14 heures, puis 19,99% à 17 heures, pour ne citer que ces communes où la participation n'a pas manqué. Quelle que soit la couleur du bulletin et quelle que soit la conviction, l'essentiel est que le taux d'abstention n'a pas dépassé les 3 ou 5%. Après la clôture des centres de vote et à l'issue de l'opération de dépouillement des bulletins, Annaba s'en sort, jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, avec 26,73% de taux de participation au scrutin référendaire sur l'amendement de la Constitution. Ce taux final lui procure une bonne place sur le podium des wilayas qui ont contribué, par ce geste constitutionnel, à mettre la première pierre pour bâtir la nouvelle Algérie.