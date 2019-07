La justice «fouille» en profondeur et le pus n’arrête pas de remonter. Dans le dossier de l’homme d’affaires Maâzouz, Youcef Yousfi, l’ex-ministre de l’Industrie et des Mines, déjà en détention à la prison d’El Harrach depuis le 14 juillet dernier dans le dossier de l’autre industriel Mahieddine Tahkout , a été placé, une seconde fois, en détention provisoire par le conseiller enquêteur de la Cour suprême. Ce dernier qui a auditionné l’ex-ministre, a pris cette décision après avoir informé l’accusé des nouveaux chefs d’inculpation retenus contre lui. Il s’agit, notamment de blanchiment d’argent, corruption dans le cadre de l’attribution de marchés publics, conflit d’intérêts, octroi volontaire d’indus avantages et mauvaise utilisation de la fonction. L’ex-Premier ministre a également été auditionné, hier, dans le cadre des investigations menées dans la même affaire, mais aussi dans l’affaire Melzi, l’ex-directeur général des résidences d’Etat. Selon un communiqué de la Cour suprême, l’ex-patron du RND a été inculpé, hier, pour octroi d’avantages non justifiés lors de la conclusion d’un marché contraire à la réglementation en vigueur, mauvaise utilisation de la fonction de manière volontaire, corruption en matière d’octroi de marchés publics, dilapidation de manière volontaire et utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d’une tierce partie de biens publics et blanchiment d’argent. Ahmed Ouyahia a été placé en détention dans l’affaire Maâzouz et mis en liberté dans l’affaire Melzi, selon la même source. L’ex-Premier ministre, faut-il le rappeler, est également en détention à la prison d’El Harrach depuis juin dernier pour de nombreuses autres affaires. Tayeb Louh, l’ex-ministre de la Justice, qui fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national, devra se présenter aujourd’hui devant les enquêteurs dans le cadre de l’enquête préliminaire ordonnée, la semaine dernière, par le parquet d’Alger. L’ex-garde des Sceaux sera entendu sur «des faits de corruption» par les enquêteurs de l’Office central de prévention et de lutte contre la corruption (Ocplc). Il s’agirait entre autres du marché des bracelets électroniques, mais ce sera peut-être en lien aussi avec les grands scandales qui viennent d’être renvoyés devant les tribunaux, à savoir Sonatrach, Khalifa et autoroute Est-Ouest.