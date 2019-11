Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a répondu, hier, aux remarques des membres du Conseil de la nation. Les interventions des chefs des groupes parlementaire(FLN, RND et le tiers présidentiel) se rapportent sur la révision de la politique des subventions, qui représente plus de 38 % du PIB, la centralisation de la taxe sur l’activité professionnelle(TAP), le floue qui entoure la gestion des fond spéciaux, l’importation des véhicules de moins de 3 ans, ainsi que le sort qui sera réservé à la filière du montage automobile et la problématique liée au non-recouvrement de la fiscalité. En réponses aux questions des membres du Conseil de la nation, le ministre a mis en exergue «la rigueur, de rationalisation et d’assainissement des finances publiques, avec la mise en place des objectifs de retour des grands équilibres économiques et le maintien de l’aide sociale de l’État aux catégories vulnérables et du pouvoir d’achat des citoyens». S’agissant du recouvrement fiscal, il a précisé que ce projet vise «l’amélioration des revenus des recettes ordinaires du budget de l’État, à travers l’augmentation du rendement des opérations du recouvrement fiscal et la simplification des procédures fiscales et douanières, ainsi que la lutte contre l’évasion fiscale ». Il a indiqué que les secteurs stratégiques qui ne sont pas concernés par la suppression de la règle des 51/49% sont les hydrocarbures et les finances (banques et assurances). Concernant le montage automobile, il a réitéré que «le gouvernement mettra en place un nouveau cahier des charges pour l’investissement dans l’industrie du montage automobile garantissant des véhicules aux normes internationales et à des prix adaptés au pouvoir d’achat des citoyens». Au sujet des subventions qui revenaient tel un leitmotiv dans les interventions des sénateurs, il a fait savoir qu’«un nouveau système de subventions sera mis en place à travers la mise sur pied de mécanismes d’application dans le but d’orienter ces aides aux plus nécessiteux mais aussi pour alléger le Trésor public de cette lourde charge». Il a noté que «l’Algérie a sollicité l’expertise de la Banque mondiale afin d’élaborer au mieux cette réforme». S’agissant de la réinstauration de la justification de l’origine des fonds pour le versement des devises sur les comptes particuliers, cette disposition concerne les étrangers et non pas les Algériens ; il a fait savoir que pour les Algériens résidants et non-résidants, il y a d’autres mesures réglementaires qui encadrent cet aspect. S’agissant de la révision à la hausse de l’âge des véhicules importés de l’étranger de 5 au lieu de 3 ans, le ministre a répondu par la négative. Au sujet de la dévaluation continue du dinar, il a assuré que « la monnaie nationale se porte bien ». Lors de la présentation du projet, le ministre a indiqué qu’«il a été procédé à l’affectation d’un montant supplémentaire estimé à 150 milliards de DA aux dépenses imprévues, dont 70 mds DA pour l’achèvement des programmes en cours de réalisation dans le secteur de l’habitat». Il a été également suggéré la suppression de la règle des 51/49 % régissant l’investissement étranger en Algérie pour les secteurs non stratégiques, en vue de diversifier les sources de financement de l’économie et de recourir «au besoin et de manière sélective», au financement extérieur auprès des institutions financières internationales pour le financement des projets économiques structurels et fructueux, outre le renforcement des taxes sur la fortune et les biens. Quant au renforcement de la solidarité nationale, il a été proposé l’augmentation, de 1% à 2%, de la contribution solidaire appliquée sur les importations au profit de la CNR.