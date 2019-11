Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a présenté, ce matin, le projet de loi de finances (PLF) 2020 devant le Parlement. Il en a profité pour faire le « bilan financier » du pays. Ainsi, le ministre avoue que les réserves de changes sont en train de fondre comme neige au soleil. Elles frôleront même la barre fatidique des 50 milliards de dollars en 2022. « Le gouvernement prévoit des réserves de changes de 51,6 milliards de dollars en 2022. Ce qui est l’équivalent de 1,.4 mois d’importations », a-t-il affirmé pour justifier les raisons qui poussent le gouvernement à serrer la ceinture. Dans ce sens, il évoque un déficit budgétaire de 8.5 milliards de dollars en 2020. Le grand argentier du pays, qui rappelle que l’Algérie traverse des difficultés financières depuis 2014, souligne le contexte difficile dans lequel a été élaboré le PLF 2020. « Cela ne signifie pas que l’État touchera au caractère social du pays. Les transferts sociaux ont été maintenus », a-t-il rassuré. Il rassure, également, sur l’arrêt du financement non conventionnel, qui ne « sera pas renouvelé en 2020 ». « Nous travaillerons sur la fiscalité, le contrôle des dépenses , ainsi que des importations », a-t-il conclu.