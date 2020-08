Le week-end a été meurtrier sur les plages et dans les retenues d'eau. C'est ce qui ressort du dernier bilan établie par la Direction générale de la Protection civile, (Dgpc), couvrant la période des dernières 72 heures. Onze corps ont été repêchés sans vie, durant les trois derniers jours, dans plusieurs wilayas du pays. Ce bilan des noyades mortelles, recensé depuis mercredi dernier jusqu'à hier matin, alerte, sans le dire, sur la dangerosité de certains endroits considérés comme les plus risqués, à savoir les plages interdites à la baignade et les oueds, puisque le communiqué de la PC souligne que parmi les 11 victimes mortes par noyade, neuf personnes ont trouvé la mort sur des plages interdites à la baignade et deux autres dans des points d'eau.

En détail, la PC déplore le décès de neuf personnes par noyade en mer, dont trois à Tipasa, deux à Boumerdès, deux autres à Bejaia, une personnes à Jijel et une autres victime à Skikda.

Ce bilan funeste aurait pu être plus lourd sans l'intervention des agents de la Protection civile chargés de la surveillance des plages qui ont, selon la même source, réussi à sauver de justesse pas moins de

2 372 estivants.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus également pour le repêchage de deux personnes dans des points d'eau: un enfant âgé de 12 ans repêché d'une retenue collinaire au lieudit El Biadha, commune d'Essadraïa, dans la wilaya de Médéa, et un autre enfant de 8 ans noyé dans une mare, au village Arak, commune de Aïn M'Guel, dans la wilaya de Tamanrasset.

Des chiffres révélateurs par lesquels la Protection civile alerte sur le retour des épisodes de noyade dans les retenues d'eau, qui guettent la vie des estivants durant la saison estivale, notamment les jeunes estivants.