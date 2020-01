Les défis économiques et sociaux que doit relever le futur gouvernement restent difficiles d’autant plus qu’il hérite d’une crise économique des plus critiques. Cette situation est due principalement à l’accélération de la contraction de la fiscalité pétrolière suite à la chute des cours du pétrole depuis juin 2014. Selon de nombreux observateurs, cette panne économique représente un facteur de risque pour résoudre la crise politique.

La solution à la crise économique, durablement installée, passe par des réformes structurelles profondes, en rupture avec certaines pratiques passées. Toutefois, le gouvernement, en cours de formation, interviendrait en fonction des manettes budgétaires à sa disposition. Il faut noter que les principaux moteurs de la croissance économique sont presque en panne. L’investissement a été grippé sous l’effet de la baisse des dépenses publiques, qui tirent à plus de 80% la croissance. Pour atténuer le niveau du déficit budgétaire, les dépenses d’équipement de l’Etat ont connu une baisse significative de l’ordre de 28 % par rapport à 2018, alors que le budget de fonctionnement a augmenté en 2019. En conséquence, le secteur du bâtiment et des travaux publics est fortement touché. Plusieurs milliers d’ entreprises du BTP pataugent dans des difficultés insurmontables, dont une partie d’entre elles ont dû mettre la clé sous le paillasson entre février et octobre dernier à cause de l’accumulation des arriérés de paiements et la baisse des plans de charge. La consommation, qui devait sauver la mise, est logée à la même enseigne.

Différents secteurs, y compris l’agroalimentaire, sont durement touchés par le recul de la demande en matière de consommation des ménages. D’après l’Office national des statistiques (ONS), le taux de croissance économique reste stagné en 2019. d’autre part, l’investissement privé a été ralenti par l’arrestation des dirigeants d’entreprises privées dans le sillage de l’opération de lutte contre la corruption. L’ Algérie, dont les recettes dépendent à plus de 90% des exportations d’hydrocarbures, aurait besoin d’un baril à 116 dollars pour équilibrer son budget. Or, ce dernier oscille actuellement entre 60 et 65 dollars. Le secteur des hydrocarbures a enregistré une baisse de 8,4% en 2018. L’année 2019 a été marquée aussi par un déficit de la balance commerciale (supérieur à trois milliards de dollars) et la baisse des exportations. Par conséquent, on a assisté à l’épuisement conséquent des réserves de changes qui risquent de clôturer à environ 58 milliards de dollars fin 2019, 36 milliards de dollars en 2020 et 16 milliards de dollars fin 2021! Et se retrouver avec une situation de cessation de paiements avant le premier trimestre 2022. Nombre de décisions prises par le gouvernement Bedoui sont inadaptées. Il a mis en place des quotas pour les importations de kits CKD/SKD destinés au montage automobile. Faute de kits, des unités de production sont fermées. Le 29 septembre dernier, le ministère des Finances a pris la décision de substituer au paiement cash des importations le recours au différé de paiement de neuf mois, s’agissant des opérations des produits électroménagers et de téléphonie. Pour les opérateurs de ces secteurs, il leur est impossible de poursuivre leurs activités dans pareilles conditions.