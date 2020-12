Le procès de détournement du foncier à Skikda s'est poursuivi par le réquisitoire du parquet et les plaidoiries des avocats de la défense. L'homme d'affaire Benfassih a bénéficié, entre autres, d'un contrat de concession pour l'exploitation d'un terrain dans la commune de Azzaba, d'une superficie de 25 hectares dans la commune de Filfila(Skikda) et d'un permis d'exploitation d'une autre superficie à l'intérieur de l'enceinte portuaire. Selon l'arrêt de renvoi, l'investisseur n'a pas obtenu de permis de construire et n'a pas honoré ses redevances locatives et ses projets n'ont pas sorti leurs têtes de l'eau.

Le parquet a requis de lourdes peine contre les accusés. Ainsi, le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed a requis une peine de 12 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars contre l' ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia et l'ex-ministre des Transports, et des Travaux publics, Amar Ghoul.

Le parquet a également requis une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars contre l'ancien ministre des transports, Abdelghani Zaalane.

Une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars a été requise contre l'ancien wali de Skikda, Mohamed Bouderbali. Le procureur de la République a requis aussi une peine de 8 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars à l'encontre de l'homme d'affaires, Ahmed Benfassih et l'ancien wali de Skikda, Fawzi Ben Hocine, tandis qu'une peine de 7 ans de prison ferme et une amende d'un million de dinars a été requise contre Derfouf Hadjri, ancien wali de Skikda. Le parquet a également requis une peine de 6 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars contre les directeurs des domaines de Skikda, Dehimi Cherif, Amara Rachid, Khelfaoui Nassereddine et Seif-Eddine Benfassih (fils de l'homme d'affaires mis en cause) et l'ancien directeur des domaines au ministère des Finances, Mohamed Himour. Une peine de 5 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars a été requise contre Laidi Merabet, ancien directeur du port de Skikda, Fayçal Haba, ancien directeur de l'industrie de Skikda et Kamel Aliouane, ancien cadre. Ahmed Ouyahia, Amar Ghoul, Abdelghani Zaalane, trois anciens walis de Skikda, l'homme d'affaires Mohamed Benfassih et nombre de cadres aux directions exécutives de la même wilaya, sont poursuivis pour des chefs d'inculpation d' «abus de fonction», «octroi d'indus privilèges» et «dilapidation de deniers publics».

Les avocats de la défense de l'ancien wali Mohamed Boudebali, ont demandé de faire bénéficier leur mandant de circonstances atténuantes. Le tribunal reproche à ce ancien wali, dont le gendre est associé dans le projet touristique à Filfila avec l'investisseur Benfassih, d'avoir omis de déclarer son compte bancaire à AGB. «Mon client n'a commis aucune infraction contre la loi d'autant plus que la parcelle du terrain concédé est restée telle quelle», a-t-il soutenu. La défense, qui a demandé «l'application de la loi d'une manière intelligente et de ne pas enterrer ces hauts commis de l'Etat dans les prisons», a qualifié l'inculpation de ses hauts responsables d' «accident de l'histoire». «Le projet structurant projeté dans le port de Skikda devait créer de la richesse et de l'emploi à Skikda», a-t-on indiqué. Appelés à assumer un plus grand rôle dans la promotion et la facilitation des investissements, les walis ont été mis sous pression depuis 2015,

a-t-on justifié, rappelant « les différentes instructions concernant l'annexion du foncier municipal à la gestion des collectivités locales, à leur tête les walis».

Le procès avait débuté dimanche dernier par l'audition des accusés dans l'affaire de corruption, dont Ahmed Ouyahia, auditionné par visioconférence depuis l'établissement pénitentiaire de Abadla à Bechar.