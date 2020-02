Ils étaient encore une trentaine à venir, hier battre le pavé devant le siège de la wilaya. Les souscripteurs des différents projets de réalisation des logements publics aidés (LPA) implantés à travers le chef-lieu de la wilaya sont revenus à la charge lundi dernier, exigeant de voir le premier responsable de la wilaya. « Nous sommes las d’attendre et d’entendre des promesses qui ne sont jamais tenues. Aujourd’hui, nous demandons nos logements sans plus attendre. Les responsables compatissent, mais ne ressentent pas ce que nous endurons » nous confie le porte-parole des souscripteurs du projet des 60 logements implantés sur le site U21. Dans un écrit adressé au wali, les protestataires retracent les épisodes de ce feuilleton qui se prolonge depuis des années. Unanimement les manifestants représentent les projets POS U 21 60 lgts /POS U8 des 100 lgts/POS UF2 des 60 lgts / POS U 21 des 80 lgts/ et les souscripteurs des 300 logements formule LPA domiciliés sur la RN5. Ces souscripteurs de la fiormule LPA à travers le chef-lieu de la wilaya, voyant les promesses faites s’étirer dans le temps ont voulu rencontrer le nouveau wali. « Nous avons assez attendu un dénouement, mais il semble que cette situation continuera encore des années. On nous pousse à la révolte, mais on ne tombera jamais dans ce jeu mesquin mis en place par le maitre d’ouvrage qu’est l’agence foncière.» Les protestataires nous ont pris à témoin des engagements prononcés en notre présence par le directeur et le wali précédent quand il était question d’une livraison avant février pour certains, juin comme ultimatum pour un autre projet et la fin 2020 pour les 150 Logements en réalisation sur les bords de la RN5. Pour prouver le manque de volonté de toutes les parties impliquées, les manifestants nous citent le déplacement d’un poteau électrique qui dure depuis plus de deux années. La Sonelgaz rejette la responsabilité sur l’agence. Celle-ci se justifie et affirme avoir payé le devis. Au milieu de ces avis contradictoires, les souscripteurs continuent à payer des loyers, eux qui ont déboursé plus de 2 millions de dinars sans voir le dénouement de ce calvaire se profiler à l’horizon. « Depuis 2013 nous avons déboursé 860 000 DA par bénéficiaire en plus des 700 000 DA représentant l’aide de la CNL.

6 ans après les travaux sont à moins de 30% pour la majorité des blocs. Un seul bloc est à 60%. « Alors qu’on devait habiter en 2016, nous continuons à payer des loyers qui dépassent 15 000 DA par mois. Cette perte sèche est subie par nous seuls alors que le promoteur continue à se démener dans des affaires et des enquêtes », nous confie un père de famille désespéré. Pour l’histoire et comme nous l’avons déjà écrit dans nos colonnes, l’agence de gestion et régularisation du foncier de la wilaya de Bouira est un Epic local dont le conseil d’administration revient au wali. Depuis la mise de fin de fonctions de son ancien directeur, cette structure se débat dans des problèmes internes entre le directeur et ses personnels. La totalité de ses marchés sont à l’arrêt. Le 1er décembre dernier les fonctionnaires de l’agence foncière de wilaya ont observé un sit-in devant le siège de la wilaya. Les manifestants voulaient rencontrer le wali et porter à sa connaissance la situation « conflictuelle et belliqueuse qui domine au sein de cette institution publique ». Les protestants ont placé comme priorité le départ du directeur dans leur plateforme de revendications. « Notre gagne-pain est en danger en raison de l’entêtement du directeur qui est venu régler ses comptes avec le personnel au lieu de se soucier de l’avenir de l’entreprise », nous confie un manifestant. Depuis bientôt deux ans et suite au limogeage de son directeur, cet organisme public se débat dans une situation d’incertitude totale avec l’arrêt de la totalité de ses projets. Même si jusqu’à hier, aucun travailleur ne détenait une quelconque créance auprès de l’agence, les travailleurs en colère craignent de voir leur unique source de vie se tarir. « Notre agence est passée d’une aisance totale en matière de finances à une situation des plus critiques », nous confie un manifestant. « L’actuel directeur qui est souvent absent vient de suspendre un cadre au motif qu’il n’a rien fait contre les grévistes. Cet abus est celui de trop et ce directeur est décrié unanimement par les personnels de l’agence », ajoute notre interlocuteur. Au regard de la situation actuelle de cette agence on a l’impression qu’il y a une volonté délibérée de la casser surtout qu’elle concurrence les autres promoteurs qui ont pignon sur rue.