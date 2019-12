Les six projets LPA relevant de l’Agence foncière de la wilaya de Bouira, sont en souffrance. Jeudi et à l’occasion d’une sortie s’inscrivant dans le suivi, le wali accompagné du président de l’APW, ont eu à découvrir les souffrances des souscripteurs. à chaque halte, ils étaient quelques bénéficiaires à attendre l’arrivée de la délégation pour exprimer leur désarroi et leur sentiment d’avoir été laissés pour compte.

Sur les sites des 60 et des 80 Logements situés à Draâ El Bordj, le promoteur public, de l’agence de gestion et régularisation du foncier, a beau essayé de faire «avaler la pilule», en continuant à parler d’une livraison prochaine, d’élaboration du cahier des charges pour les aménagements extérieurs, du renforcement très prochain des chantiers en personnels, du recours à la solution amiable avec l’entreprise réalisatrice du projet des 80 Logements…

Après tout ce long discours, les souscripteurs ont invité le chef de cette agence à donner une date fixe de livraison : «La fin du premier trimestre 2020.» Certains qu’il ne tiendra pas son engagement, les bénéficiaires sollicitent l’intervention du wali. « On nous promet chaque fois un dénouement à ces projets dont certains datent de 2013, mais à chaque échéance on nous annonce des prolongations. Notre quotidien est devenu un vrai calvaire et un avenir incertain. Tous ces retards sont une charge locative supplémentaire pour nous et nos enfants» dira un souscripteur avec les larmes aux yeux. Sur le chantier des 150 Logements situé en bordure de la RN5, le représentant des souscripteurs dressera un bilan des plus catastrophiques. «Quand on a lancé ce projet, le nouveau pôle universitaire était un terrain vague. Aujourd’hui, des milliers d’étudiants y suivent leurs formations respectives alors que nos 150 logements sont toujours en réalisation. Regardez en face, un projet de 2 200 logements Aadl s’érige à une vitesse inouïe quand pour nous, les réalisateurs continuent à se plaindre de la gestion de ce promoteur qui est l’agence foncière…» Devant autant de cris de détresse, le wali assumera et dira que la faute incombe à l’administration.

Pour essayer de dépoussiérer ce dossier, une réunion d’urgence, impliquant l’agence et les entreprises, a été programmée pour la journée même c’est-à-dire jeudi dans la soirée. Pour le projet des

60 Logements LPA en réalisation, en face de la direction de la Protection civile, c’est le délai qui suscitera des interrogations. 32 mois de délai pour 60 logements. «C’est un délai trop long. Je veux avoir ces logements dans moins de 24 mois», ordonnera le wali. Voulant en savoir plus sur les raisons d’autant de défaillances, nous avons appris que la direction de cet organisme vit une situation d’incertitude totale. Rencontrés, quelques fonctionnaires réclament le départ du directeur accusé de vouloir pousser l’Epic à la faillite. Cette agence, un Epic a aussi le caractère de promoteur immobilier.

Depuis bientôt deux ans et suite au limogeage de son directeur, cet organisme public se débat dans une situation d’incertitude totale avec l’arrêt de la totalité de ses projets. Les travailleurs en colère craignent de voir leur unique source de vie se tarir. «Notre agence est passée d’une aisance totale en matière de finances à une situation des plus critiques», nous confie un manifestant. «L’actuel directeur, qui est souvent absent vient de suspendre un cadre au motif qu’il n’a rien fait contre les grévistes. Cet abus est celui de trop et ce directeur est décrié unanimement par les personnels de l’agence», ajoute notre interlocuteur. Précisons aussi que lors de la session de l’APW, le dossier du logement avait été passé au crible.