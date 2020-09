Il est parti en paix! M'hamed Ziat est décédé, hier à Alger, trois jours après être rentré au pays. Une mort aussi émouvante que l'histoire de cet homme qui a mobilisé les Algériens d'ici et de l'étranger pour réaliser son ultime rêve: mourir dans les bras de sa mère! C'est ce qui s'est passé tôt, dans la matinée d'hier. Celui qui souffrait d'un cancer en phase terminale, s'en est allé en paix! Selon les témoignages de ses proches, il est mort apaisé, heureux d'avoir pu une dernière fois prendre dans ses bras sa chère maman. Un rêve qui, faut-il le rappeler a été possible grâce à la générosité légendaire des Algériens, et la magie des réseaux sociaux. En effet, M'hamed Ziat est un jeune émigré algérien qui s'était installé depuis plusieurs années du côté de Londres en Angleterre. M'hamed vivait comme tous nos compatriotes installés à l'étranger, une vie faite de hauts et de bas mais avec un mal du pays qui se faisait de plus en plus ressentir. Surtout qu'il avait laissé derrière lui une mère très attachée à la prunelle de ses yeux. M'hamed arrive tant bien que mal à gérer les choses jusqu'au jour où il apprend qu'il est atteint d'un cancer. Très foudroyante, la maladie prend très vite le dessus! Malgré les interminables séances de chimiothérapie, le cancer se propage très vite. Le diagnostic des médecins ne tarde pas à tomber: il ne lui reste que quelques mois à vivre. Le mal le ronge de l'intérieur mais ce n'est pas la mort qui lui fait le plus peur. M'hamed, comme nos compatriotes de l'étranger, a peur de mourir loin du pays! Il ne veut surtout pas revenir dans un cercueil. Il espère mourir aux côtés de sa chère maman qu'il n'a plus revue depuis un moment. Un retour au pays aurait été une chose banale dans d'autres circonstances. Mais avec la pandémie de Covid-19, c'est devenu chose impossible! Les frontières du pays sont fermées depuis plus de 7 mois. M'hamed Ziat, qui se bat contre son cancer, ne perd pas espoir! Il décide de lancer un appel sur les réseaux sociaux. Il publie une vidéo très émouvante dans laquelle il demande à ce qu'on l'aide à retourner au bercail. La vidéo a reçu une large attention sur les réseaux sociaux. Elle a été partagée des millions de fois. Ce qui a permis la mobilisation de la communauté algérienne à l'étranger qui lui a collecté suffisamment d'argent pour le transporter en Algérie via un avion privé. Très vite, la somme a été rassemblée. Elle a même été largement dépassée. Néanmoins, comment obtenir une autorisation pour cet avion, alors que les frontières sont fermées? Les autorités algériennes qui ont eu vent de l'histoire, ont autorisé une ouverture exceptionnelle de l'espace aérien pour permettre à l'avion et à M'hamed d'entrer en Algérie. Son rêve qui est devenu celui des millions d'Algériens, qui ont pu suivre son histoire à travers les réseaux sociaux et les télés privées, s'est réalisé. M'hamed a pu dire adieu à sa tendre mère. Il s'en va paisiblement dans ses bras! Repose en paix M'hamed!