Le ministère de la Communication a annoncé, hier, sa décision de «ne plus autoriser» la chaîne française de télévision «M6» à opérer en Algérie après la diffusion, dimanche soir, par cette chaîne d'un documentaire «portant un regard biaisé sur le Hirak», réalisé par une équipe munie d'une «fausse autorisation de tournage». «Ce précédent nous conduit à décider de ne plus autoriser M6 à opérer en Algérie, sous quelle que forme que ce soit», a indiqué le ministère dans un communiqué. Selon la même source, «une journaliste franco-algérienne a assuré la réalisation du film, avec l'aide d'un «‘'fixeur algérien'', munis d'une fausse autorisation de tournage». «Une infraction au demeurant sévèrement sanctionnée qui restera inscrite au compte indélébile de ses auteurs qui auront à répondre aux poursuites prévues par l'article 216 du Code pénal algérien pour ‘'faux en écriture authentique ou publique''», précise le ministère.

«Force est de constater qu'à l'approche de chaque rendez-vous électoral, crucial pour l'Algérie et son avenir, des médias français s'adonnent à la réalisation et la diffusion de reportages filmés et autres produits journalistiques, dans le vil but de tenter de démotiver le peuple algérien, notamment sa jeunesse», déplore la même source.