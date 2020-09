Le CSA collabore avec télévisions et radios pour offrir au public le plus jeune des programmes adaptés à son âge et pour le protéger de ceux qui pourraient le perturber. Ce dispositif de protection de la jeunesse concerne les conditions de diffusion et les contenus des programmes, les différents types de support de visionnage, mais aussi les conditions de tournage d'une émission ou d'un reportage. Les dispositions du CSA stipulent que pour filmer des mineurs, l'autorisation paternelle de ces derniers est recommandée. Or, l'équipe de M6 qui a filmé le reportage a pris le risque de filmer des mineurs dans une école à Chelghoum Laïd sans aucune autorisation parentale. Voilà qui incrimine directement cette chaîne de télévision d'un fait gravissime.

Ce qui alourdit encore plus la sentence, c'est que M6 a fait partie, en novembre 2008, des groupes audiovisuels qui ont adopté une charte commune encadrant la participation des mineurs aux émissions télévisées. La même charte a été adoptée également par TF1, France Télévisions et Canal+.