La douleur indicible des parents de Yanis Hassani, retrouvé mort dans un puits avant-hier, le mystère de la petite Nihal Si Mohand, qui a défrayé la chronique durant l'été 2016 aussi bien en Kabylie que dans toute l'Algérie, ou la terrible histoire qui a choqué tout le pays et les habitants de la nouvelle ville Massinissa, à Constantine, après la mort atroce de deux enfants âgés de 9 et 10 ans, Boudaïra Haroun Zaki et Hachiche Ibrahim.

Pourquoi faut-il que souffrent aussi les enfants? Dira-t-on qu'ils subissent les réminiscences d'une violence sociale refoulée durant la décennie noire ou qu'ils portent dans leur chair les péchés de leurs parents? Chaque semaine, chaque mois, chaque année, de nom-breux enfants viennent grossir les statistiques macabres des enlèvements et des kidnappings. Leur drame commence ainsi: l'enfant jouait devant la maison et le soir venu, il ne rentre pas. Les parents demandent auprès des frères, des amis et des voisins avant de donner l'alerte aux services de sécurité et le cauchemar commence et il se termine par l'annonce du tragique évènement: «Votre enfant a été retrouvé mort...». Dans la majeure partie des cas, ces chérubins sont retrouvés morts de manière cruelle défrayant la chronique et plongeant la société civile dans un perpétuel état de panique et de terreur. Si le kidnapping n'est pas un phénomène spécifique à l'Algérie et qui manifestement présent dans toutes les sociétés, il reste un fait sociétal extrêmement alarmant. Plus grave, il est en nette augmentation dans notre pays. Aux cas cités plus haut, on peut en rajouter encore d'autres, sans être exhaustifs. Le corps sans vie et brûlé d'une adolescente a été retrouvé par les éléments de la Protection civile dans le quartier de Tahaggart à Tamanrasset. Une autre adolescente à Boumerdès, a été violée et son corps brûlé dans une station-service, à Tlemcen, une fille a été enlevée et ses ravisseurs réclament une rançon de 200 millions de centimes... et la liste est encore longue. Les chiffres avancés par les services de sécurité reflètent-ils cette terrible réalité? Le phénomène est en expansion et hante la société algérienne. Aucune harmonie future ne rachètera une seule des larmes de l'enfant martyr. Car il faut dire aussi que ces kidnapping, ces enlèvements sont un malheur de plus pour de nombreux enfants très souvent confrontés à des problèmes multiples, dont la pauvreté, l'addiction aux drogues, les problèmes de santé, la violence et les abus, le travail au noir et même les tentatives d'émigration clandestine. Les spécialistes s'accordent à dire que le kidnapping des enfants, phénomène dangereux qui menace notre société, est en accroissement inquiétant, ce qui nécessite des mesures urgentes d'intervention et de prévention. Ainsi, quels que soient les mobiles de l'enlèvement, ce fait doit être lourdement pénalisé par l'installation de sévères sanctions répressives. Face à de tels drames, comment contenir la douleur des parents? La seule rançon est un châtiment exemplaire aux ravisseurs. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a rappelé en novembre dernier devant les députés qu'«il n'y a aucun empêchement ni au niveau local ni au niveau international, d'appliquer la peine capitale», soulignant que «l'Algérie est libre et souveraine et la peine de mort sera appliquée, en cas de nécessité».