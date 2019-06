C’est une marche pacifique et gratuite mais tant inspiratrice. Elle est inscrite dans le cadre de l’accompagnement de la pratique de l’activité politique portant dans ses dimensions le changement, dont le mot d’ordre a été décidé et lancé par le peuple le 22 février, tout en déjouant dans ses différents périples, toutes les manœuvres orchestrées pour casser cette synergie citoyenne. C’est devenu machinal et systématique, le vendredi n’est plus cette journée de la gandoura et des prières seulement. Elle est aussi cette belle journée, malgré la chaleur suffocante, durant laquelle le peuple marche, pas à pas, pour revendiquer le changement et la mise en place d’un nouveau système, permettant l’accès librement à toutes les libertés et l’instauration d’une République, consacrant tous les droits. C’est immuable. Les habitants d’Oran, à l’instar de leurs compatriotes du reste du pays, ne renoncent pas plus et ne lâchent rien en répondant à la hauteur de l’évolution de l’actualité. Malgré tous les appels, ils ne sont plus prêts à rentrer de sitôt dans leurs domiciles pour suivre l’actualité à partir des écrans Tv. Ils ont tout simplement inscrit leur implication directe dans ce mouvement tout comme le fait le reste des Algériens, ne cédant rien tant que le changement revendiqué n’est pas encore venu. Ce sont les enseignements que l’on peut tirer de la marche d’hier, observée par ces centaines d’hommes, de femmes, employés et chômeurs, jeunes et moins jeunes.

Pour ces Oranais, une seule philosophie est ancrée dans leurs esprits «le pas à pas et main dans la main». Battant le pavé, ils inscrivent leur présence infaillible comme une nécessité à ne jamais bannir chaque fois que le devoir les interpelle.

Pour eux, le vendredi est, d’ailleurs, consacré au devoir national dans lequel les marcheurs vont de l’avant en accompagnant les activités, portant le sceau du changement de comportement bénéfique pour leur santé. Ce n’est donc pas un simple exercice d’entretien initial élaboré autour de la pratique d’activité physique. Cette journée porte dans ses dimensions l’accompagnement du mouvement en le mettant en adéquation avec toutes les nouvelles donnes, mais elle est également focalisée, tout comme l’ont été les vendredis précédents, sur la motivation autour du bilan à faire en sondant la mobilisation citoyenne en faisant le constat sur le terrain. Ce vendredi sert de jauge pour constater de visu le degré de la citoyenneté dont la finalité recherchée n’est autre que le changement. Ce changement ne peut être revendiqué qu’en le justifiant par la marche pacifique dans laquelle les populations ne lorgnent plus sournoisement ni méchamment.

Les marcheurs, n’étant pas vindicatifs mais incisifs en réitérant leur éternelle revendication : la mise à plat du système, ses accessoires et le départ des symboles le représentant. Ceux-là sont très connus par tous les Algériens : les «B», représentés par les Bensalah-Bedoui-Bouchareb-etc. C’est donc celui-ci le traitement prescrit, en ce vendredi 18, par ces hommes et femmes croyant, sans fléchir, que le changement arrive tôt ou tard, malgré toutes les manœuvres politiciennes.