L'ancien directeur central de l'administration pénitentiaire Me Chaâbane Zerouk, s'est dit étonné d'apprendre que le personnel pénitentiaire classé pourtant corps de sécurité depuis fort longtemps n'a pas encore bénéficié, à la différence de ses collègues des au-tres corps de sécurité, de l'indemnité Covid-19.

«Je viens d'apprendre avec peine -Cette exclusion injuste et discriminatoire montre, si besoin est, les dysfonctionnements regrettables qui perdurent dans le traitement inégalitaire des différents corps des serviteurs d'un même État», a-t-il déclaré à L'Expression attirant ainsi l'attention du Premier ministre, afin de rétablir cette «injustice».

Cette situation fait rappeler à Me Zerouk les années lumières de la justice algérienne, consécutivement au premier Hirak violent du 5 octobre 1988, et aux décisions heureuses du défunt président Chadli Bendjedid, du chef du gouvernement Mouloud Hamrouche et du ministre de la Justice Ali Benflis.

«Ce sont ces responsables qui ont consacré dans la Constitution et dans les faits, l'impartialité et l'indépendance de la justice», note Me Chaâbane Zerouk soulignant que c'est dans ce sillage d'ailleurs que «le corps du personnel pénitentiaire avait été classé corps de sécurité avec l'ensemble des droits et obligations qui en découlaient». Depuis le début de la pandémie, il y a de cela une année, les personnels pénitentiaires (personnel pénitentiaire tous grades confondus) et le personnel médical et paramédical ont consenti de lourds sacrifices.

Pendant la pandémie de coronavirus, le personnel pénitentiaire est astreint à des confinements systématiques de 15 jours dans les établissements pénitentiaires pour préserver les détenus de tout risque de contamination extra-muros.

«En réalité et au vu des multiples contraintes et risques liés à ce métier délicat et dangereux, les véritables détenus condamnés à la perpétuité sans être jugés et sans possibilités de grâce, ce sont les personnels pénitentiaires «défend encore Me Zerouk tout en suppliant les hautes autorités du pays a rendre justice à cette catégorie professionnelle en lui accordant ses droits pour qu'elle puisse accomplir consciencieusement ses obligations envers ses concitoyens privés, momentanément, de leur liberté.