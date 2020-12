La normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste ne passe pas dans le camp des islamistes algériens. Abderrezak Makri, premier responsable du plus grand parti de cette mouvance, s'est fendu, hier, d'un post sur sa page Facebook où il qualifie l'attitude du Premier ministre marocain, d'obédience islamiste lui aussi, de trahison à la causse palestinienne.

Désignant du doigt El Othmani qui se trouve être le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), au pouvoir au Maroc, le président du MSP l'accuse, sans faux-fuyant, d'avoir trahi «ses principes et son engagement contre la normalisation de quelque manière que ce soit». Makri rappellera dans son post que son ami, d'hier, brandissait son adhésion à la causse palestinienne qui se trouve donc être tout à fait factice, l'islamiste algérien considère que le silence du PJD est en soi, une trahison.

«Ce parti est officiellement entré dans le cercle du sionisme et toute prétention de soutenir la cause palestinienne est une allégation fausse», assène Abderrezak Makri.

Une défaite donc du camp islamiste dans la région qu'est ce lâche lâchage par le PJD de la cause palestinienne. Et la grave scission dans la famille islamiste maghrébine, tient dans la conviction de Makri que la normalisation maroco-israélienne ouvre une brèche dans la région et met l'Algérie en danger, tout autant que le Maghreb. Considérant la situation, le président du MSP tranche dans le vif: «Notre position sur la trahison du Parti marocain de la justice et du développement est un devoir. Et nous considérons que notre indignation est celle de tout homme libre du Monde arabe et islamique.»

Par cette réaction sans concession, le président du MSP entend également répondre à ceux qui l'accusent de faire dans le deux poids, deux mesures.

Il affirme que sa condamnation du parti islamiste marocain est la preuve qu'il ne négocie pas ses principes, selon la direction du vent politique.

Il reste qu'avec cette actualité maroco-israélienne, le MSP perd un «modèle», sachant qu'il n'y a pas si longtemps, le même Makri citait El Othmani en exemple à suivre.

Il a, à ce jour, le même discours à l'endroit du président turc Recep Tayyip Erdogane qui, soulignons-le, a salué la démarche du roi Mohammed VI. La famille islamiste s'effrite à vue d'oeil.