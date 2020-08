Le président du MSP, Abderezak Makri, a prononcé une longue allocution à l'ouverture de sa 20e université d'été de son parti, qui s'est ouverte à Bordj El-Kiffan, (ex-Fort-de-l'eau), en présence des représentants de partis étrangers appartenant à la mouvance des Frères musulmans dont le chef du Hamas palestinien, Ismaïl Haniyeh et des représentants et chefs de partis locaux. Makri a laissé entendre que «l'agenda du pouvoir concernant l'avant-projet de la révision constitutionnelle a été bouleversé. Il a déclaré dans le sillage de son intervention que «son parti souhaitait, comme il a été convenu, qu' il y ait d'abord l'ouverture du dialogue autour de la mouture de la Constitution, censée être consensuelle, historique et forte, à même d'être à la hauteur des aspirations et objectifs du Hirak, avant de s'entendre sur la démarche à suivre et fixer la date du référendum». Tout en rappelant que «sa formation avait déjà formulé ses propositions sur la révision de la Loi fondamentale», il s'est montré intransigeant quant «à l'impératif d'inscrire le texte de la proclamation du 1er Novembre 1954, dans le préambule de la Constitution et comme référence de l'Etat algérien...». Le chef du MSP, soupçonne en outre «des velléités du pouvoir de favoriser le courant laïc au détriment des islamistes, en jouant sur les éléments de l'identité nationale...». Pour Makri, «s'appuyer sur des associations pour concrétiser un programme politique est une démarche qui n'existe nulle part ailleurs». «Impliquer les associations et organisations de la société civile dans des enjeux politiques est une erreur flagrante car il s'agit là d'une expérience, qui a déjà échoué», a-t-il indiqué. «La compétition politique et électoraliste n'a jamais constitué l'objet, encore moins le but des associations et organisations de la société civile», a-t-il appuyé. Il a chargé le régime déchu coupable, selon lui, «d'une gestion mafieuse de l'économie nationale». D'autre part, il a appelé les autorités «à réhabiliter les institutions de l'Etat, totalement déstructurées par l'ancien régime». Les représentants des partis de la Conférence du dialogue national de Aïn Benian, à Alger ont pris part à l'université d'été du parti du défunt Mahfoudh Nahnah. Il s'agit du président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaïbeche, Yazid Benaïcha du Mouvement Ennahda, Abdelkader Saâdi, le secrétaire général par intérim de Talaie El Houriyet. Ce dernier a insisté sur l'impératif de revoir la composition de l'Autorité indépendante des élections (Anie) qui devait intégrer les représentants des partis politiques et limité les désignations en son sein afin de lui conférer toutes les prérogatives et moyens garants de la transparence, de la crédibilité et de la régularité des élections». Quant à Benbaïbeche, il a appelé «à restituer la parole au peuple en cette conjoncture où les défis à relever sont multiples et nombreux». À noter que Jil Jadid, le Front El Moustakbel et le mouvement El Bina se sont contentés d'envoyer un représentant chacun. Par ailleurs, tous les intervenants se sont accordés à dire que «l'Algérie traverse une conjoncture politique, économique et sociale des plus difficiles et compliquées depuis l'indépendance...»