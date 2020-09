Le leader islamiste le plus en vue par les temps qui courent saisit la moindre opportunité pour faire preuve de victimisation. L'occasion lui a été offerte cette fois-ci par l'adoption du projet de la nouvelle Constitution pour réoccuper le devant de la scène. «Les autorités actuelles n'aiment pas les partis qui ont de l'influence», a-t-il déclaré à ses militants dans une réunion qui s'est tenue à Médéa. «L'hégémonie et la domination persistent», a ajouté le président du MSP faisant allusion à l'inévitable adoption du nouveau texte de la Loi fondamentale. «Ceux qui dirigent actuellement le pays n'aiment pas les partis actifs, à l'image du MSP qui est porteur d'un projet de construction et d'édification», a-t-il soutenu. «Un peu fort de café» pour une formation politique qui a constitué l'ossature d'une coalition gouvernementale qui a soutenu bec et ongles durant plus d'une dizaine d'années l'ancien système.

Celui qui a régné sans partage durant deux décennies sur le pays le menant droit à la faillite. Un système dont toutes les dérives sont dévoilées dernièrement par ces procès retentissants qui ont montré l'étendue de dégâts irréversibles, occasionnés à l'économie nationale par une corruption tentaculaire qui a gangréné les institutions de la République, le plus haut sommet de l'Etat. D'anciens mini-stres, des Premiers ministres croupissent, aujourd'hui, en prison. «Les responsables actuels doivent méditer le sort des anciens responsables qui sont actuellement en prison, après avoir eu toutes les possibilités», prévient Abderrazak Makri. Une mise en garde qui, vraisemblablement, est plus destinée à ses ouailles. Une communication à consommation interne qui aurait plutôt tendance à caresser dans le sens du poil.

À occulter les accointances pas trop lointaines de son parti avec l'ancien pouvoir. Abderrazak Makri a-t-il la mémoire courte? Il feint d'oublier que son parti s'est solidement arrimé à ce système qu'il voue aux gémonies aujourd'hui. Il faut en effet, rappeler que le Mouvement de la société pour la paix créé par son leader charismatique feu Mahfoud Nahnah, en décembre 1990, a fait partie de l'alliance présidentielle avec ses deux autres partenaires le Front de Libération nationale et le Rassemblement national démocratique et occupé plusieurs portefeuilles ministériels (Travail, Commerce, Travaux publics...) entre 1999 et 2012 apportant, durant cette période, un soutien sans faille à l'ex-président déchu, Abdelaziz Bouteflika.

Il est dans l'air du temps, aujourd'hui, de s'arrimer à ce fabuleux soulèvement populaire du 22 février 2019 qui a contraint l'ancien président de la République, Bouteflika, à renoncer à un 5ème mandat avant qu'il ne soit carrément poussé vers la porte de sortie le 2 avril 2019.

Makri ne s'en prive pas.: «N'engagez pas le pays sur la voie de l'aventure, profitez de l'expérience du Hirak pour remettre le pays sur les bons rails en respectant la volonté populaire», conseille-t-il tout en faisant remarquer que l'unité du pays est en danger. «Ce qui va protéger le pays c'est son unité, même si la situation politique, économique et culturelle sont actuellement difficiles», préconise-t-il, se faisant un malin plaisir de surfer sur l'identité du peuple algérien. Un sujet clivant dont le successeur a fait son fonds de commerce, non pour unifier, mais semer la division. Le peuple algérien est «amazigh, mais il a adopté l'islam et la langue arabe», a-t-il lancé encore une fois.

Il faut croire que le successeur de bougerra Soltani aime cultiver le paradoxe et ne contribue surtout pas à faire aboutir la revendication majeure du Hirak: construire une Algérie nouvelle, moderne, ouverte sur le monde. Parmi les propositions qu'il a formulées dans le cadre de la révision de la Constitution ne souhaite-t-il pas «criminaliser l'usage de la langue française dans les institutions et les documents officiels» et «considérer la chariaa comme l'une des sources de la législation»? Un pas en avant...

Deux pas en arrière pour plonger l'Algérie dans les ténèbres: un projet de société auquel n'ont pas renoncé les islamistes. Makri s'est fait leur porte-voix.