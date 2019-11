Saisissant l’occasion du jour de l’ouverture officielle de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain, les habitants de la commune d’Ath Laâziz, daïra de Bouira, ont mené une action qui a consisté en le murage de l’entrée de leur APC. Les éléments de la Gendarmerie nationale qui étaient sur place ont évité d’intervenir. Quelques moments après, un groupe de jeunes s’est attaqué aux panneaux d’affichage installés pour l’occasion. Les éléments de la sûreté sont alors intervenus et interpellé trois membres du groupe. Quelques heures après ils seront relâchés et rentreront chez eux. Hier matin, la même scène de blocage du siège APC de Haizer a eu lieu. Une nouvelle fois ils étaient des centaines à venir murer l’entrée du siège communal. Dans la même matinée une marche anti-vote a été organisée au siège de wilaya sous l’œil vigilant des services de police qui sont restés très discrets. Comme dans les deux communes citées certains ont voulu saccager les espaces réservés aux candidats pour leur affichage. On apprend aussi que pour l’organisation du planning de passage des candidats par l’Autorité nationale indépendante des élections, seul le candidat Bengrina aurait dépêché un représentant ce qui amènera l’autorité à reporter ladite réunion. Précisons aussi que cette commission n’a, à ce jour, pris aucun contact avec la presse locale.