Une marche de soutien à l’élection présidentielle du 12 décembre a été organisée, hier, à Sidi Bel Abbès, a constaté l’APS. La marche, qui a sillonné les artères du centre ville de Sidi Bel Abbès pour arriver à la place du 1er novembre, a été marquée par la participation de citoyens, d’associations, des représentants de la société civile et de la section de wilaya de l’organisation des enfants de moudjahidine, initiatrice de la marche. D’autres organisations, notamment professionnelles et des retraités de l’armée nationale populaire, ont également pris part à la marche. Les manifestants ont scandé des slogans soutenant la tenue de la présidentielle et appelant à une forte participation à ce rendez-vous politique important. Ils ont réclamé de laisser le choix au peuple, affirmant que l’application des articles 7 et 8 se fera à travers la participation à l’élection présidentielle et le choix d’un président de la République. Les manifestants ont brandi l’emblème national, appelant au changement politique et à une sortie de crise en se rendant aux urnes. Ils ont affirmé à l’occasion la solidarité du peuple avec son armée et salué les dernières mesures prises pour la réussite de l’élection présidentielle dans des conditions assurant la transparence et l’intégrité.