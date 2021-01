Les travailleurs et les cadres syndicaux de la wilaya de Béjaïa ont battu, hier, le pavé du boulevard qui sépare l’esplanade de la Maison de la culture de Béjaïa et le siège de la wilaya.

À l’initiative d’un collectif de syndicalistes, la marche de protestation, qui n’a pas réuni grand monde, s’est déroulée dans des conditions de sérénité. Tout au long du trajet, les marcheurs ont scandé «À bas la monarchie, À bas l’esclavagisme, A bas l’exploitation ouvrière, oui a la répartition équitable de la richesse, oui à la justice sociale, vive la lutte des travailleurs, vive le combat syndical».

Le Satef, qui s’est réuni, avant, au lycée El Hammadia de Béjaïa, a décidé d’apporter son soutien indéfectible aux travailleurs en lutte dont, notamment, ceux de

la briqueterie de Seddouk, de l’EPB et ceux sans salaires pour rejoindre la marche, du Snapap (Cgata) et a appelé tous les travailleurs de la wilaya de Béjaïa à prendre part à la marche. Le monde du travail a subi, ces dernières années, quelques inconséquences nées pour l’essentiel, de la crise économique et sanitaire actuelle.

Les entreprises publiques sont particulièrement affectées et avec, leurs employés dont certains n’ont pas reçu de salaires depuis des mois, sur fond d’une menace sérieuse de la disparition de leur outil de travail, ce qui explique cette sortie des travailleurs avec leurs syndicats comme pour lancer une énième alerte sur la décadence qui frappe de plein fouet le secteur économique public. La réintégration des travailleurs licenciés abusivement, la prise en charge effective des entreprises publiques en difficulté, le paiement des arriérés de salaires et enfin, le respect du droit syndical, sont autant de revendications mises en avant par les manifestants, avant de se disperser dans le calme.