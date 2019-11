De nombreuses personnes, principalement des habitants de la ville de Kherrata située à 90 km du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, ont pris part, hier, à une nouvelle marche populaire qui s’inscrit dans la cadre du mouvement national pour le changement du système, dont elle a été la pionnière. L’appel lancé comme de coutume sur les réseaux sociaux, invitant l’ensemble de la société civile à participer à la marche a eu un écho très favorable. Coïncidant avec la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la lutte armée en 1954, les habitants de la ville historique de Kherrata, se sont mobilisés pour une manifestation qui a suivi l’itinéraire habituel. Dès 10h du matin, la procession humaine s’est ébranlée du stade communal vers l’APC. Les manifestants ont exigé la libération des détenus, «l’ouverture des espaces d’expression et la libération des médias». Drapés de l’emblème national et du drapeau berbère, les manifestants ont scandé haut et fort des slogans hostiles au pouvoir, insistant particulièrement sur le rejet de l’élection présidentielle prévue pour le 12 décembre prochain. «Makanch intikhabat ma3a 3issabat», «Système dégage», autant de slogans scandés par des jeunes et moins jeunes à tue-tête. L’engagement des citoyens de cette région a été aussi en faveur de la libération des détenus d’opinion. «On ne peut absolument rien engager, sans la libération de ces personnes, poursuivies pour avoir donné une opinion ou encore brandi l’emblème identitaire», commente un marcheur.