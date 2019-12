Des citoyens de la wilaya de Tlemcen ont pris part, hier, à une marche de soutien à l’Armée nationale populaire (ANP) et à la tenue de l’élection présidentielle du 12 décembre. Les participants à cette marche, qui a débuté de la place centrale de la ville en longeant le grand boulevard colonel-Lotfi pour atteindre le siège de la wilaya, ont scandé des slogans favorables à la tenue de l’élection présidentielle du 12 décembre courant. Issus du mouvement associatif et de la société civile de la wilaya, les manifestants ont également rejeté l’ingérence étrangère dans les affaires internes de l’Algérie tout en dénonçant les complots de toutes les parties contre la stabilité et la sécurité du pays, et appelant à une forte participation au scrutin pour l’intérêt du pays et du peuple algérien.

A Oum El Bouaghi, ce sont des personnes affiliées à la coordination des retraités, invalides et ayants droit des chouhada de l’Armée nationale populaire (ANP) de la wilaya d’Oum El Bouaghi qui ont organisé le même jour une marche pacifique en signe de soutien à l’élection présidentielle et à l’ANP. Les participants à cette marche entamée depuis l’ancienne gare routière du centre-ville jusqu’au siège de la radio locale ont brandi des pancartes exprimant leur soutien a l’élection présidentielle du 12 décembre prochain ainsi que leur appui à l’ANP. Arborant l’emblème national, pour certains, les marcheurs ont scandé plusieurs slogans dont «Les enfants de Larbi Ben M’hidi avec l’institution militaire» et «Armée de mon pays, protège l’Algérie des ennemis».

Par ailleurs, d’anciens appelés du Service national mobilisés durant la décennie noire ont organisé, hier, une marche pacifique dans la ville de Tipasa pour exprimer leur soutien «absolu» à l’Armée nationale populaire (ANP) et à la tenue de la prochaine élection présidentielle. Les participants à cette marche, rejoints à l’occasion par des citoyens de Tipasa et de régions environnantes, ont sillonné différentes artères de la ville à partir du port de pêche et de plaisance, en brandissant l’emblème national et des pancartes, affirmant leur soutien «inconditionnel» à la démarche de l’Institution militaire «pour la protection de l’unité et de la stabilité du pays».

«Nous sommes prêts à servir de nouveau dans les rangs de l’ANP, comme nous avions déjà accompli notre devoir national durant la décennie noire», ont assuré les manifestants, exprimant leur «détermination à protéger l’honneur de l’institution militaire digne héritière de l’Armée de libération nationale», ont-ils indiqué.

«Le processus démocratique, en cours en Algérie, est unique à l’échelle régionale», ont-ils, par ailleurs, estimé, se félicitant de l’accompagnement assuré par l’armée au Hirak, sans l’enregistrement d’incidents, tout en insistant sur l’impératif de l’élection d’un président, considérée «comme l’unique voie pour bâtir une nouvelle Algérie».

à Aïn Témouchent des citoyens ont exprimé, lors d’une marche, leur soutien au déroulement de l’élection présidentielle du 12 décembre et leur rejet de l’ingérence étrangère dans les affaires du pays, a-t-on constaté.

Les manifestants ont dénoncé la résolution du Parlement européen, refusant toute forme d’ingérence étrangère dans les affaires de l’Algérie avec des slogans comme «Non à l’ingérence étrangère dans les affaires du pays». Les participants à cette marche pacifique, partant de la place limitrophe de la bibliothèque principale «Malek Bennabi» et empruntant les boulevards «1er-mai» et

«1er-novembre», ont mis l’accent sur l’importance du rendez-vous du 12 décembre.

Dans la wilaya de Bouira, des citoyens de la commune de Dirah (sud de Bouira) ont manifesté hier pour exprimer leur soutien à l’élection présidentielle du 12 décembre, a-t-on constaté.

Brandissant des banderoles et des drapeaux nationaux, les manifestants se sont rassemblés dans la matinée au centre de la localité de Dirah avant d’entamer leur marche pour sillonner le principal boulevard de la localité en scandant des slogans soutenant l’Armée nationale populaire (ANP) et la tenue de la prochaine élection présidentielle. «Oui pour l’élection», «Djich chaâb, Khawa khawa (armée et peuple sont frères)» scandaient les manifestants avant de se disperser dans le calme.