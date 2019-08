Blle a repris de plus belle hier, à l’occasion du 28ème vendredi et à la faveur de la clémence du climat, où toutes les tranches de la société ont marqué de leur présence ce rendez-vous hebdomadaire. Un rendez-vous festif et pacifique qui ferait rougir les peuples des plus grandes démocraties au monde. Les fillettes et les garçons drapés dans des emblèmes nationaux ou dans le drapeau amazigh, ont aussi été de la partie tout comme les personnes âgées qui ont défié le poids de l’âge pour participer à cette marche pacifique vers une Algérie meilleure et fidèle aux promesses de nos un million et demi-million de martyrs. D’emblée, les manifestants qui se sont regroupés comme d’habitude devant le campus universitaire de Hasnaoua de l’université « Mouloud Mammeri » font un serment, en kabyle : «Nelha, anelhou, mazal ou mazal » (nous avons marché et nous marcherons, ce n’est pas encore fini). C’est par ce nouveau slogan scandé en chœur par les milliers de manifestantes et de manifestants que la marche de Tizi Ouzou s’est ébranlée, hier, en milieu d’après-midi. D’abord, vers le boulevard Lamali-Ahmed, puis vers le boulevard Abane-Ramdane et enfin la rue Larbi-Ben-Mhidi, reliant le centre-ville de Tizi Ouzou à la placette Mbarek Aït Menguellet avant que la foule immense ne se disperse progressivement et dans le calme devant le carrefour Matoub-Lounès, situé à l’autre extrémité de la ville. Des slogans déclamés hier, ont fait ressortir le rejet par les manifestants du dialogue version Karim Younès, initié depuis quelques jours de même que les Tizi Ouzéens ayant pris part à la marche d’hier ont mis en avant leur rejet de toute élection présidentielle dans le contexte actuel avec le gouvernement de Noureddine Bedoui que d’aucuns considèrent comme étant un symbole et non des moindres de l’ancien régime déchu juste après le début de la révolution pacifique du 22 février. Par ailleurs, à l’unanimité, les manifestants ont scandé des slogans favorables à la tenue d’une période de transition qui permettra à moyen terme l’organisation d’une élection présidentielle digne de ce nom et qui ne sera pas entachée d’irrégularités ou de fraude comme l’appréhendent les concernés dans le cas où cette même élection est organisée dans l’immédiat. Il faut souligner en outre que de nombreux autres slogans en fonction des convictions de tout un chacun ont été scandés, hier, par les manifestants.

En outre, l’un des mots d’ordre qui semblait faire aussi l’unanimité est celui qui a trait à l’exigence de la libération de tous les détenus ayant été incarcérés pour avoir brandi le drapeau amazigh lors des marches d’Alger ou dans les autres grandes villes algériennes. Les manifestants de Tizi Ouzou ont également demandé, à travers plusieurs slogans, que soit libéré le moudjadhid Lakhdar Bouregaâ que les marcheurs qualifient de détenu politique.