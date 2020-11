Les policiers de la 17e sûreté urbaine viennent de démanteler un réseau spécialisé dans la commercialisation, en milieu urbain, des stupéfiants, des comprimés psychotropes», apprend-on auprès de la cellule de communication et des relations extérieures près la sûreté de wilaya d'Oran. Dans l'opération qu'ils ont menée, ajoute la même source, «les policiers ont arrêté deux individus âgés de 26 et 39 ans, en flagrant délit de possession de 900 comprimés de marque Prégabaline, des armes blanches et une somme d'argent estimée à 30 000 dinars, constituant les revenus de ce trafic». Les deux individus seront présentés devant le parquet dès l'achèvement des formalités policières. La lutte contre le trafic de drogues et de stupéfiants en milieu urbain se poursuit. Dans une autre opération lancée tout récemment, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire près la sûreté de wilaya d'Oran, ont arrêté un individu âgé de 30 ans, ce dernier était en possession de 460 comprimés psychotropes de la marque Prégabaline, cinq bâtonnets de kif traité prêts à la vente, une somme d'argent d'une valeur de plus de 20 000 dinars et une arme blanche, un sabre. Le milieu urbain est de plus en plus envahi par ces dealers qui «investissent» les coins et recoins des villes», exerçant toutes formes de commercialisation de drogue.