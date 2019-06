Remise du prix Matoub-Lounès contre l’oubli à Draâ El Mizan, inauguration d’une statue à Boghni, gala grandiose au stade de Béjaïa, inauguration d’un square «Matoub-Lounès» à Paris, etc. sont, entre autres, les événements qui marqueront la commémoration du 21ème anniversaire de l’assassinat du chanteur, poète, interprète et militant Matoub Lounès, le 25 juin 1998 à Tala Bounane dans la wilaya de Tizi Ouzou. Comme chaque année, l’événement ne passera guère inaperçu. L’anniversaire de l’assassinat du Rebelle sera marqué de fort belle manière un peu partout. Ainsi, samedi prochain, une grandiose cérémonie de remise du prix Matoub-Lounès contre l’oubli aura lieu dans la ville de Draâ El Mizan, a-t-on appris auprès du président de l’association culturelle Amgud de Drâa El Mizan, organisatrice de l’événement. Notre interlocuteur nous a confié que cette année, le prix sera attribué à titre posthume au grand militant du Mouvement culturel berbère Saïd Boukhari. Deux autres lauréats seront récompensés lors de la même cérémonie. Il s’agit du journaliste-écrivain Mohamed Benchicou ainsi que de l’une des plus anciennes et des plus célèbres figures de la radio kabyle-Chaîne2, Khadidja. Le président de l’association Amgud de Draâ El Mizan nous a confié en outre que de nombreux chanteurs, écrivains, poètes et militants de la cause ont confirmé qu’ils seraient présents à cette cérémonie. En outre, dans le même sillage, l’association Amgud a invité l’écrivain-poète Yacine Hebbache pour animer une conférence-débat sur la vie et l’œuvre du Rebelle. Yacine Hebbache dédicacera aussi son livre «Matoub Lounès, le chemin vers le mythe» qui vient d’être publié aux éditions Tafat de Béjaïa. Par ailleurs, le 24 juin prochain, à partir de 19h 30, le stade scolaire de la ville de Béjaïa abritera un gala grandiose également en hommage au Rebelle Matoub Lounès. Le spectacle a été initié par l’Association «Matoub-Lounès mémoire et transmission» que préside Nadia Matoub, veuve du Rebelle. Plusieurs chanteurs animeront cet hommage au Rebelle dont Malika Domrane, Zedek Mouloud, Oulahlou, Ali Ideflawen, Ali Amrane et une brochette d’artistes en herbe. Cet hommage est placée sous le slogan de «Matoub Lounès, la liberté en héritage». La journée du 25 juin sera particulièrement marquée cette année par l’inauguration tant attendue de la statue représentant le buste de Matoub Lounès, qui sera érigée au centre-ville de Boghni (à 40 kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou). C’est à l’initiative d’un groupe de citoyens férus de la poésie et de l’œuvre artistique de Matoub Lounès que ce projet a pu être concrétisé. La statue sera placée au niveau du carrefour du centre-ville de Boghni, près de la poste, pour avoir une meilleure visibilité. Toujours dans le cadre de la même commémoration, une cérémonie de recueillement est programmée à Tala Bounane sur le lieu de l’assassinat du Rebelle, le 25 juin à 10 h. Elle sera suivie d’un pèlerinage au village natal de Matoub Lounès, Taourirt Moussa, où il sera procédé au dépôt de gerbes de fleurs et à la minute de silence. Enfin, notons que dans le même sillage, un square situé à Noisy-le-Sec, dans la région parisienne, portera le nom de Matoub Lounès suite à une décision votée par le conseil municipal de cette localité.