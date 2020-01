Dans l’après-midi de mercredi dernier, une jeune femme, âgée entre 25 et 30 ans,a été sauvagement agressée à l’arme blanche, au niveau des escaliers Shanghaï, en plein centre-ville de Béjaïa. Jusqu’à hier, elle était toujours au bloc opératoire du CHU Khellil- Amrane. Son état, jugé grave au départ, s’est quelque peu amélioré. Ses agresseurs ont été appréhendés la nuit suivante. Deux jeunes gens et une femme se sont associés dans ce forfait qui a failli coûter la vie à la jeune passante à la fleur de l’âge. On ne connaît pas encore les mobiles de cette agression, mais il reste évident que ledit escalier, qui a été sauvé et réhabilité par l’association El-Qods, est apparemment appelé à redevenir ce qu’il était, un véritable coupe-gorge. «Les ivrognes, les drogués, les délinquants et autres marginaux ont, de nouveau, réélu domicile dans ce magnifique espace vert abandonné par les autorités locales», constate Rabah Naceri, ancien président de l’APW de Béjaïa et membre actif de l’association El-Qods, qui avait alerté tous les services concernés à l’effet de sécuriser ce passage utile et le remettre aux passants, après avoir organisé plusieurs volontariats pour son nettoyage. «Ces manquements de responsabilité deviennent intolérables, car la sécurité des citoyens y est gravement menacée», a-t-il fait remarquer non sans rappeler les efforts des jeunes de l’association pour redonner à ce passage son vrai visage. Les habitants de la ville de Béjaïa n’eurent, du coup, plus peur d’emprunter ledit escalier à partir du TRB pour rejoindre le port ou le quartier El-Qods. Les jeunes de l’association El-Qods, de Béjaïa ont réussi quant à eux, à récupérer cet espace à travers plusieurs volontariats, le débarrassant ainsi de ses ordures et de ses occupants malveillants, qui s’adonnent à tous les fléaux, dont la consommation d’alcool et de drogue, les agressions, faisant ainsi de ce lieu un repaire de délinquants de tous bords, un véritable coupe-gorge.Sollicitée par cette association qui propose d’occuper les sites accaparés par des dealers et autres malfrats, l’APC de l’époque s’était associée à l’initiative en prêtant main forte aux bénévoles à travers notamment le prêt d’outils nécessaires. Les travaux de désherbage, d’émondage des plantes et d’embellissement ou de peinture des murs ont redonné à cet espace son aura d’antan. L’escalier Shanghaï renoue donc avec son passé sombre. La sonnette d’alarme est désormais tirée par le dernier incident, qui a failli coûter la vie à une jeune femme. Ne faut-il pas agir en urgence ? Les autorités sont de nouveau interpellées ?