L’USM Alger a écopé d’un match à huis clos pour « utilisation et jet de fumigènes », alors que son joueur, Mohamed Rabie Meftah, s’est vu infliger trois matchs de suspension ferme pour « voie de fait envers adversaire à compter du 20 janvier ». Le club algérois, dont il s’agit de la troisième infraction, a écopé de 200 000 dinars d’amende. Concernant la sanction de Meftah, la commission de discipline de la LFP a constaté que le joueur a commis une « infraction disciplinaire », en se basant sur le rapport de la JS Kabylie et le visionnage vidéo. Le latéral droit a été l’auteur d’un geste antisportif sur l’attaquant de la JSK, Hamza Banouh, lors de la rencontre de mise à jour du calendrier, remportée par l’USMA (1-0). Le défenseur de l’USMA a également écopé de 30 000 dinars d’amende, en plus de l’avertissement reçu au cours de la rencontre comptabilisée comme avertissement. L’USM Alger purgera son huis clos à l’occasion de la réception du CS Constantine pour le compte de la 17e journée du championnat de Ligue 1.