Ça bouillonne sérieusement. La maison des Hamraoua est devenue une chaudière, à telle enseigne qu'elle risque l'implosion à tout moment. La défaite des Rouge et Blanc devant les représentants des Hauts-Plateaux, l'ES Sétif (1-4), précipite les événements, en plus de la longue absence du président de la SSPA, Tayeb Mahiaoui. Celui-ci, se trouvant en France, est d'autant plus critiqué qu'il risque d'être déchu du poste qu'il occupe depuis le 10 août dernier. Les tractations ont commencé. Des actionnaires, pas tous, sont plus que déterminés quant à le renverser en optant pour le retrait de confiance et la remise des clés à un autre actionnaire ayant auparavant pris en main la tête du club, Ahmed Belhadj, dit «Baba». Ce dernier est détenteur de la majorité des actions au sein de la SSPA. Il s'agit là d'un événement phare qui marque la maison oranaise auquel se greffent tant d'autres non moins gravissimes. En fait, le MCO n'en finit pas de vivre avec d'autres problèmes qui se succèdent et s'accumulent à tel point que les dirigeants du club ne savent plus par où commencer, hormis de chercher des boucs émissaires pour leur endosser la responsabilité du blocage, question d'apaiser l'opinion locale. Il s'agit de Omar Belatoui, qui subit les foudres aussi bien des supporters que des dirigeants du club. Aux dernières informations, il a été convoqué par le président du club amateur (CSA), Chamsedine Ben Senoussi. La direction du club amateur lui a reproché ses déclarations et leur impact. Ces dernières, faites par Belatoui, sont axées essentiellement sur les problèmes que traverse le club. Belatoui s'est également expliqué sur la dernière défaite de son équipe. Malgré l'absence de Mehiaoui, le club ne compte pas rester sur ses marques tout en laissant la situation en l'état. Ses dirigeants comptent d'ores et déjà renforcer la barre technique en faisant appel à un entraîneur dont le nom n'est pas encore dévoilé. Ceci, même si certaines sources parlent de Nabil Neghiz, qui vient de quitter son poste à la tête d'un autre Mouloudia, celui d'Alger. D'autant plus que Omar Belatoui n'a pas non plus dissimulé sa volonté de départ vu la grande pression qui pèse sur lui depuis le départ de Bernard Casoni. La composante de l'ossature du club, n'augure rien de bien. Celle-ci est amputée des services de Limam Houssam. Sa grave blessure dont il a été victime suite à une mauvaise chute l'éloignera aussi bien des entraînements que des compétitions et jusqu'à la fin de la saison en cours, selon les examens qu'il a subis. Autrement dit, sa remise sur pied est tributaire d'une longue convalescence après une opération chirurgicale qu'il subira à la jambe. Des sources proches du club avancent que des tractations à son encontre ont commencé. Celles-ci consistent à trouver comment résilier, à l'amiable, le contrat liant le joueur au club.