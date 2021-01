C'est à se demander où sont passés les autorités locales de la wilaya d'Annaba? Ce conté victime des aléas d'un laisser- aller multidimensionnel donnant lieu, au-delà des travaux bâclés et les imperfections de réalisation, des atteintes inédites à la nature.

Ce désolant constat s'explique par l'absence de contrôle des travaux quelle que soit leur nature. Sinon comme expliquer, cette flagrante atteinte à l'environnement, où pas moins de 80 arbres ont été étouffés par le bitume. Il suffit de faire un tour pour constater un massacre grandeur nature, sur la route du port d'Annaba, où le bitumage des trottoirs est passé sur les espaces carrés des arbres.

Un acte qualifié par plus d'un de délibéré et irresponsable de priver ces arbres d'eau et d'oxygène. Éliminer ces deux facteurs vitaux pour ces arbres, signifie leur destruction systématique. Mais à bon entendeur. Ce crime contre la nature, a mis en émoi les habitants d'Annaba, qui ont indexé les services de l'APC d'Annaba. Idem pour l'association Green Pic, pour la préservation et la promotion de l'environnement, qui a dénigré et dénoncé l'acte, qualifié de crime contre l'environnement. Il faut dire que, les attaques contre ce dernier, les arbres notamment, tendent à se banaliser. Puisqu'en 10 ans, des dizaines, des centaines d'arbres ont été agressés dans l'impunité la plus totale. En 2011, un bouquet d'eucalyptus trentenaires avait été abattu par un particulier, à la cité Belle Vue d'El Bouni. Autre lieu même du massacre, celui ayant ciblé en 2018, plus de 100 arbres de la réserve naturelle de l'Edough.

Des arbres abattus par un investisseur, à la faveur de la réalisation de son complexe sur les monts d'Aïn Achir. Autre massacre, celui perpétré en 2015, par l'ex-PAC de la commune d'Annaba, sur les dizaines d'Eucalyptus de la rue de L'ALN. La récente agression remonte à octobre 2020, dans la cité Rym où, l'entreprise chargée de la réalisation des travaux de réfection des trottoirs, a abattu des arbres centenaires. Pour ne citer que ces cas de destruction de couvert vert en centre urbain. On relève cependant un élément commun entre ces cas similaires: aucune réaction n'a été relevée, si ce n'est le fait que de présumées enquêtes ont été engagées, mais restées à ce jour sans suite. En conclusion, les agressions contre l'environnement se suivent et se ressemblent à Annaba, sans que les responsables de ces actes inqualifiables contre la nature et contre l'homme, ne soient châtiés.