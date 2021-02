En guise de premier bilan sur les actions de l'Etat pour l'éradication des zones d'ombre, issu de ses différentes sorties sur le terrain, le conseiller chargé des zones d'ombre à la présidence de la République, Brahim Merad a avancé le délai d'une à deux années maximum pour l'éradication des zones d'ombre en Algérie. Dans ce sens, il a fait état de «32700 projets arrêtés au profit des 15044 zones d'ombre au niveau national, soit une population de 8 millions d'habitants, assurant que le président de la République veille en personne au suivi de leur prise en charge». Un travail de fond qui a permis d'évaluer l'ampleur de la situation au niveau du territoire national et de jauger l'impact des mesures mises en place pour y remédier et mettre fin aux souffrances de cette population qui a été exclue des politiques publiques durant des décennies. Relevant avec amertume la gravité et le degré de l'injustice sociale dont ont été victimes les habitants de ces zones, Merad a estimé qu'«il n'est pas normal que dans un même pays, un écolier suive ses cours sur un écran et une tablette alors qu'un autre doit traverser un chemin boueux pour arriver à son école. L'impératif est de réunir les conditions d'une vie décente à tous les enfants du pays». Revenant sur la stratégie mise en place pour redonner à cette population la possibilité de renouer avec le développement local pour sortir du marasme qui l'affecte, Merad a mis en avant la détermination et l'intérêt particulier qu' accorde le président de la République a ce dossier, soulignant que «le président de la République suit en personne ce dossier. L'adhésion de toutes les parties concernées est impérative pour atteindre les résultats escomptés. L'avancement des travaux était suivi via une technologie permettant d'avoir les dernières données, révélant des réalisations très importantes suite au financement de 62% des projets, dont les dotations ont été dégagées». Mettant en exergue l'un des obstacles majeurs qui a conduit à cette situation, Merad, explique que «les 8 millions d'habitants des zones d'ombre ont été victimes du nombre, en ce sens que les affectations des wilayas étaient généralement destinées aux régions à forte densité démographique au détriment des zones reculées et isolées, dont la population a perdu espoir quant à l'amélioration de ses conditions de vie. Les affectations financières sont parfois faibles et ne peuvent répondre aux besoins de la wilaya.» Un point névralgique qui n'a pas échappé à la vigilance du président de la République, du fait qu'il avait donné instruction pour que la distinction soit faite entre les programmes de développement local et les programmes spécifiques dédiés à l'éradication des zones d'ombre. Une distinction qui marque l'urgence et l'impératif d'ériger ce dossier en priorité nationale. Une volonté politique, qui trouve progressivement son ancrage dans la société à travers les premiers résultats, «Grâce à la politique pertinente, judicieuse et réaliste du président de la République nous avons accompli des réalisations et je réaffirme que tous les secteurs et organismes oeuvrent dans ce sens. La situation commence à s'améliorer et le citoyen est conscient du sérieux de la démarche du président de la République pour réparer les injustices, dont souffrent les zones d'ombre», précise Merad. Par ailleurs, à travers cette approche, il ne s'agit pas uniquement de remédier à cette situation, il est question de mettre en place des mécanismes qui permettront à ces zones d'être définitivement à l'abri de telles injustices. À ce titre, le conseiller du président évoque «la programmation à leur profit de plus de 32.000 projets pour une enveloppe de 480 milliards de DA. Tout le travail en cours se réalise d'arrache-pied pour ériger ces zones en espaces économiques créateurs de richesses profitables tant à la population qu'à l'économie nationale». Une mission qui vise, au-delà de l'éradication de ces zones, de mettre en valeur le potentiel économique de ces régions et de permettre à leurs populations de contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle.