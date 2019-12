Dans un message vidéo adressé par la grande moudjahida, Louisette Ighilahriz, a demandé «un geste fort» du président de la République. Reconnaissant sa légitimité, en s’adressant avec respect et en usant du «Monsieur le président», la moudjahida a tout de même souligné le fait qu’il soit élu avec 4 millions de voix. Cela ne réduit en rien sa légitimité, mais Louisette Ighilahriz, estime que cela le met en obligation d’écouter les autres citoyens pour trouver des solutions. Pour elle, cela passe prioritairement par «la libération des détenus, la consécration de la liberté de la presse et l’indépendance de la justice». Autant de préalables nécessaires à l’apaisement de la situation, fait remarquer Louisette Ighilahriz qui n’omet pas de noter au passage que «si les Algériens n’avaient pas manifesté, les ministres et les hommes d’affaires corrompus ne seraient pas aujourd’hui en prison». Une manière de dire au chef de l’Etat que le Mouvement populaire est à l’origine du début de l’assainissement de l’Etat et donc de la lutte contre la corruption. Enfin, Louisette Ighilahriz estime que les mesures demandées par le Mouvement populaire amèneront la confiance entre l’Etat et les Algériens.