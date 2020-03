Le président Tebboune aux policiers :

«Soyez vigilants et mobilisés»

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a adressé un message au directeur général de la Sûreté nationale, dans lequel il a transmis les remerciements et les félicitations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à tous les cadres et agents de la Sûreté nationale pour leurs efforts consentis visant à faire face à la pandémie du coronavirus depuis son apparition.

Beldjoud a précisé avoir été chargé par le président de la République, lors du dernier Conseil des ministres, de transmettre «ses remerciements et ses félicitations à tous les cadres et agents de la Sûreté nationale pour leurs efforts déployés en vue de faire face au coronavirus depuis son apparition, et ce dans les quatre coins du pays (aéroports, ports et frontières terrestres)». Et d'ajouter que «ces efforts ont permis, jusqu'à ce jour, de contenir et maîtriser la situation et de prendre, en parallèle, les mesures nécessaires et de mobiliser les moyens, dans le souci de garantir la sécurité des citoyens».

«Le président Tebboune a, par ailleurs, présenté ses encouragements aux cadres et agents de la Sûreté nationale, les appelant à «plus de vigilance et de mobilisation afin de faire face à cette pandémie, à davantage de coordination avec les différents services et d'action de proximité avec les citoyens, en s'engageant pleinement dans leurs missions régulières à dimension humaine qui ne s'écarte pas de leurs qualités morales et de leur formation au sein du corps de la Sûreté nationale», relevant «l'impératif d'oeuvrer de concert pour la consécration de ces missions avec vigilance et détermination, dans le cadre de la nouvelle République», lit-on dans ce message.

Aux agents de la Protection civile

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a adressé un message au directeur général de la Protection civile, dans lequel il a transmis «les remerciements et les félicitationse» du président de la République à tous les cadres et agents de la Protection civile pour leurs efforts consentis visant à faire face au coronavirus depuis son apparition. Beldjoud a fait savoir, dans son message, que le président de la République l'avait chargé personnellement, lors du dernier Conseil des ministres, de transmettre «ses remerciements et ses sincères félicitations à tous les cadres et agents de la Protection civile pour leurs efforts consentis visant à faire face au coronavirus, depuis son apparition, dans les quatre coins du pays (aéroports, ports et frontières terrestres)».

Ces efforts «ont permis, jusqu'à ce jour, de contenir et maîtriser la situation, et de prendre, en parallèle, les mesures nécessaires et de mobiliser les moyens, dans le souci de garantir la sécurité des citoyens», a-t-il poursuivi. Le président Tebboune a présenté, en outre, ses encouragements aux cadres et agents de la Protection civile, les appelant à «plus de vigilance et de mobilisation afin de faire face à cette pandémie, à davantage de coordination avec les différents services et d'action de proximité avec les citoyens, en s'engageant pleinement dans leurs missions régulières à dimension humaine qui ne s'écarte pas de leurs qualités morales et de leur formation au sein du corps de la Protection civile», relevant «l'impératif d'oeuvrer de concert pour la consécration de ces missions, avec vigilance et détermination, dans le cadre de la nouvelle République».